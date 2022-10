O treinador do Amora, João Pereira, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Estoril (3-2), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Satisfeito com a exibição, mas insatisfeito com o resultado?] Não vivemos de vitórias morais. Deixámos uma boa réplica do que será o campeonato do Amora. Esta equipa jogo a jogo está cada vez mais forte. Está aqui um comprovativo disso, somos completamente diferentes do que éramos na primeira jornada. Espero este comportamento até ao final do campeonato. E uma palavra sobre adeptos que estiveram aqui presentes em boa quantidade, isso deve-se ao trabalho global de toda a estrutura do clube.

«Estava à espera de fazer o 2-0 na primeira parte, tivemos oportunidades para isso. Foi um jogo que praticamente foi uma aula tática. O mister Veríssimo respeitou-nos. Tentámos esse segundo golo, depois fomos atrás do resultado quando o Estoril deu a volta e estivemos perto do empate. Não vivo de vitorias morais, mas saio orgulhoso com o que se passou aqui, do trabalho da equipa técnica e dos jogadores.

[O que disse aos jogadores no final do jogo?] Disse que estava orgulhoso deles. O jogo foi decidido nos detalhes, é isto que acontece quando se defronta equipas da Liga. Agora já sabemos o que temos de fazer no resto da época.»