Ruben Amorim recebeu uma péssima notícia nesta sexta-feira: Bruno Tabata não treinou devido a uma entorse no joelho esquerdo, com lesão parcial do ligamento lateral externo.

O jogador contratado ao Portimonense no início da época tem 20 jogos e dois golos pelo Sporting.

A ausência de Tabata foi a principal nota de mais um apronto de preparação para a visita ao Sp. Braga, agendada para domingo e na qual os leões vão tentar voltar às vitórias de forma a segurar a liderança, num momento em que viram a vantagem para o FC Porto reduzir para quatro pontos.

De referir que à exceção de Tabata, o restante plantel treinou às ordens de Ruben Amorim.