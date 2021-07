O primeiro troféu da época futebolística em Portugal disputa-se no sábado, opondo o Sporting, campeão nacional, ao Sp. Braga, vencedor da Taça de Portugal.

Na antevisão ao jogo, em declarações exclusivas à TVI, Ruben Amorim, treinador dos leões, defendeu que o jogo não tem um favorito à partida, ainda que admita que os leões têm um maior grau de responsabilidade, realçando que o Sporting pretende entrar na nova época com uma vitória.

«É sempre importante vencer porque temos uma responsabilidade extra. Tudo se resolve num jogo, há 50 por cento de possibilidades para cada lado, mas a responsabilidade maior é do Sporting. Por isso é que jogamos num clube grande, que tem uma responsabilidade extra nestes jogos. Mas é não pensar muito nisso», afirmou.

Questionado sobre os resultados da pré-época, o técnico não deu muita importância, garantindo apenas uma equipa pronta para o primeiro jogo oficial da época.

«Vamos estar preparados no sábado. Não nos focamos muito nos resultados, apesar de ser óbvio que queremos muito vencer. Essa é a forma de estar da equipa, o que é muito bom sinal. Fomos crescendo ao longo da pré-época, tanto física como taticamente, estamos a jogar melhor, e vamos encontrar um adversário que conhecemos bem, num jogo com uma pressão completamente diferente dos da pré-época»

Já sobre a equipa que vai iniciar o jogo, Amorim não abriu o jogo, apesar de assumir que já tem o onze pensado.

«A ideia na pré-época foi preparar todos os jogadores para termos o máximo de opções. Obviamente que neste momento, eu já tenho uma ideia do onze que vamos apresentar, tenho claramente ideia do que vamos fazer. O Sporting pode jogar com um ou com outro, mas o mais importante é a ideia. Vamos escolher o onze mais perto do jogo, mas ele já está na minha cabeça», concluiu.