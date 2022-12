Ruben Amorim renovou com o Sporting até 2026 e descartou nesta terça-feira a ideia de que poderia preferir estar numa equipa com mais estabilidade, na qual não tivesse de reconstruir o plantel todas as épocas.

«Sinto-me preparado para tudo. Quero é que o Sporting chegue a um ponto em que possa manter os jogadores. Sei montar uma equipa, tenho uma ideia muito clara e parto daí. Nunca penso que não estou preparado, foi isso desde que fui para o Casa Pia, depois no Sp. Braga B e na equipa principal do Sp. Braga, antes de vir para o Sporting. Parto sempre do princípio que vou consegui», disse.

O técnico amite, porém, que os leões não estão perto do ponto em que podem manter os principais jogadores do plantel, mas reforçou a vontade de ajudar nesse caminho.

«Não sou ingénuo e sei que não vai ser comigo que essa fase do Sporting vai chegar, mas quero ser parte importante para que o Sporting se torne num clube que mantem os melhores jogadores.»

Amorim diz ainda ter tempo para experimentar outras realidades e voltou a assumir a felicidade por ser treinador dos leões.

«Eu gosto de estar no Sporting e de trabalhar com pessoas como o Hugo Viana, e isso às vezes tem mais valor do que outras coisas. Tenho tempo para vivenciar outras realidades», concluiu.