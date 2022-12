Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o P. Ferreira, na mesma jornada em que há um Sp. Braga-Benfica que pode permitir recuperar pontos a pelo menos um dos rivais que está à frente dos leões.

«Não interessam muito os rivais. Todas as equipas que estão à nossa frente, para mim, perdiam pontos todas as semanas. Até o Casa Pia. Estou sempre à espera que o Casa Pia perca e sou treinador do Sporting. O que quero é ganhar os meus jogos e subir na tabela. Temos tantos problemas aqui, estamos a jogar com miúdos de 17 anos e a trilhar o nosso caminho, não nos vamos estar a distrair com os outros clubes.»

[não terá Pote nem Essugo para o jogo com o Marítimo]

«Aqui, para a Taça da Liga, quem jogou foi o Ugarte e Mateus [Fernandes]. É verdade que era um jogo diferente, o Marítimo já não tinha aspirações na Taça da Liga, mas vamos analisar esse jogo e tentar preparar da melhor forma. Não há Pote, joga outro. O Ugarte volta e o Sotiris também está disponível.»

[esteve à conversa com Gaitán, com quem jogou no Benfica]

«Nós passámos muito tempo no balneário, são muitos dias e ele é uma excelente pessoa e foi relembrar outros tempos ali muito rápido. Jogou a número 10, onde gosta, e criou-nos alguns problemas porque é um jogador muito inteligente.»

[sobre o regresso emocionado de Antunes]

«Ele foi um jogador que não teve muita preponderância no campo, mas fora ficou marcado pelo que deu. E isso nota-se. Às vezes vale mais isso do que sermos o melhor jogador. Ele ficou marcado num título muito importante para o Sporting. Gosto de ver esse reconhecimento, principalmente para aqueles que não são grandes estrelas. Revela muito do nosso clube também.»