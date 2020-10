O programa Maisfutebol desta sexta-feira passou pelos momentos diferentes dos três grandes do futebol português, mas o ponto mais alto da noite foi mesmo a mãe de João Almeida ao telefone a contar-nos como tem sentido os feitos do filho no Giro de Itália.

Começámos pelo momento «anormal» do FC Porto que já não vencer há três jogos, depois do desaire em casa diante do Marítimo, do empate no clássico com o Sporting e a derrota na estreia na Liga dos Campeões diante do Manchester City.

Depois saltámos para o Benfica e para a polémica em redor da braçadeira entregue ao recém-chegado Otamendi na Liga Europa, com comentários de dois antigos capitães do Benfica e Sporting, Nuno Gomes e Pedro Barbosa, ambos surpreendidos com a decisão de Jorge Jesus.

Quanto ao Sporting, também analisámos o momento da equipa de Ruben Amorim que, sem competições europeias, terá mais tempo para preparar os jogos, numa altura em que Vietto está de saída.

Já perto do final, num Jornal do Incrível diferente do habitual, tivemos, finalmente, o grande momento com Ana Almeida a falar do filho e das suas façanhas na Volta à Itália.

Fechámos em grande com os Cânticos Míticos com Luís Pedro Ferreira a apresentar-nos o hino do Barcelona na véspera do clássico com o Real Madrid.

Recorde os melhores momentos do programa nos vídeos associados