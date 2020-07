O FC Porto lamentou nesta segunda-feira a morte de Ana Oliveira, atleta da equipa de basquetebol do Sporting. A jovem de 16 anos seguia de bicicleta quando foi colhida por um carro, em Lisboa.



«As mais sinceras condolências à família e amigos da Ana Oliveira, atleta de basquetebol do Sporting CP», pode ler-se na mensagem do FC Porto, divulgada através das redes sociais.



O Benfica também manifestou «dor, pesar e solidariedade por Ana Oliveira».

A Ana ia de bicicleta e foi atropelada mortalmente em Lisboa por um automobilista em excesso de velocidade, que não parou no vermelho.@FMedina_PCML @CamaraLisboa @PSP_Portugal@GNRepublicana https://t.co/Pq1jJzSDNJ — bk lisboa (@bklisbon) July 12, 2020