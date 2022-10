O treinador do Anadia, Rui Borges, em declarações na flash interview da RTP3 após a derrota frente ao FC Porto (6-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal

«O FC Porto abordou muito bem o jogo e notou-se claramente que nos estudou bem. Tivemos muita dificuldade em contrariar o jogo do FC Porto. O golo cedo também nos tirou logo do jogo. Ao intervalo pedi aos jogadores para mantermos a nossa ideia e tentámos dar uma boa imagem até ao fim. É complicado, os jogadores do FC porto foram muito agressivos, no bom sentido. Parabéns pela forma séria como encararam o jogo.

[O que tira deste jogo] Temos de olhar para os erros cometidos e melhorar, mas principalmente olhar para o que fizemos de bom. O resultado final é 6-0, mas enviámos uma bola ao poste e o Cláudio Ramos fez uma grande defesa, essas jogadas foram muito bem trabalhadas. É não olhar para este jogo apenas como um filme de terror, mas ver coisas boas.

[Sonho de defrontar Conceição] Sim, mas saio daqui triste, ninguém sai contente depois de uma derrota destas. Parabéns ao FC Porto e desejar boa sorte para o resto da época.»