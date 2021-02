Na jornada que assinalou o final da primeira volta da Liga, o Sporting ganhou dois pontos ao FC Porto e ao Benfica, aumentando a vantagem sobre eles para seis e 11 pontos, respetivamente. O Sp. Braga aproveitou para ultrapassar as águias de Jorge Jesus – as melhoras, mister – e ficar apenas a três pontos dos dragões. Domingo há Sp. Braga-FC Porto.

O Paços de Ferreira merecia figurar no primeiro parágrafo. Os castores de Pepa levam seis vitórias consecutivas, um recorde no clube, e acabaram a primeira metade do campeonato com os mesmos pontos do Benfica. Impressionante!

Com o empate na Luz, o Vitória de Guimarães fechou em sexto a primeira volta e é, a par do Sporting, uma das equipas sem derrotas na condição de visitante. O treinador João Henriques levou método e organização ao emblema da Cidade-Berço.

Daí para baixo há ainda duas equipas aparentemente afastadas da luta pela sobrevivência. Mas não muito. Santa Clara (empate em Faro) e Moreirense (vitória em Famalicão) fecharam com 22 e 21 pontos, respetivamente, as primeiras 17 jornadas.

Depois, é o salve-se quem puder. Entre o 9º classificado (Nacional) e 18º (Farense) há apenas cinco pontos de distância: 18 para 13. A classe media da liga portuguesa vive quase toda na cave da classificação.

FIGURA DA JORNADA: um Pote onde cabe sempre mais um golo

15 jogos, 14 golos no Campeonato. Pedro Gonçalves tem uma facilidade incrível em fazer golos e no Funchal bisou e resolveu o jogo para o Sporting. O avançado de 22 anos está a ser protagonista maior no assalto ao título organizado por Rúben Amorim.

GOLO DA JORNADA: o calcanhar de um escocês em Faro

Ryan Gauld é tudo aquilo o que não aprendemos sobre futebolistas escoceses. Não é bruto, não é grande, não é forte, não é raçudo, não é Tosco, não grita «Freedom!» com a cara pintada à Braveheart. Gauld é um esquerdino requintado, a sugerir uma proveniência de outras latitudes e de outros futebóis. Um craque em Faro, como mostrou no golo ao Santa Clara.

DEFESA DA JORNADA: Piscitelli agarra um ponto no penálti de Pelé

Riccardo Piscitelli cresceu, a baliza encolheu e Pelé falhou o penálti já depois do minuto 90. O guarda-redes italiano passou a herói instantes depois de ter encarnado o papel de vilão, pois foi precisamente ele a cometer a desnecessária falta sobre Gelson Dala. Bravo, Riccardo!