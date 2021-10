Momento importante para João Félix no Atlético Madrid-Betis: o português marcou pela primeira vez esta época e acabou com uma 'seca' que durava há exatamente oito meses e três dias. Demasiado para um avançado desta qualidade.



Félix marcara pela última vez no dia 28 de fevereiro de 2021, na vitória do Atlético em Villarreal, jornada 25 do campeonato espanhol anterior. Depois disso foram 948 minutos consecutivos pelos colchoneros à procura de um golo, também com um problema físico complicado pelo meio. Foram 19 presenças oficiais pelo clube sem um único remate bem sucedido.

948 - João Félix 🇵🇹 has ended a streak of 948 minutes without scoring for Atlético de Madrid in all competitions, his worst streak without a goal for the Red-And-Whites. Joy. pic.twitter.com/rivHrSJO1v — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2021

A esses 948 minutos pelo Atlético, João Félix pode acrescentar mais cinco internacionalizações e 141 minutos ao serviço da Seleção Nacional. No total, portanto, Félix vinha de um período de 1089 minutos de futebol sem golos.

Seja como for, a média de golos de João Félix baixou drasticamente desde a mudança do Benfica para Madrid. Basta comparar os números.

No Benfica, Félix marcou 20 golos em 43 jogos: média de 0,46 golos por jogo. Nessa época, João Félix fez 2864 minutos pelas águias. Ou seja, precisou de 143,2 minutos entre cada golo.



No Atlético o registo é bastante mais pobre. Vamos ao quadro completo: