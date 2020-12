Num ano estranho e de tom apocalíptico, extraordinário pelas piores razões, o futebol sobreviveu. É verdade que ainda se joga com as bancadas vazias, salvo raras exceções, mas o simples gesto de ligar a televisão e ver as nossas equipas a competir acaba por nos dar alguma normalidade. Uma bênção.

Foi neste anormal 2020 que o futebol internacional nos permitiu ver o que julgávamos impossível. Permitiu-nos, por exemplo, assistir de boca aberta à goleada de 6-0 aplicada pela seleção de Espanha à poderosa Alemanha e à derrocada do Barcelona na Liga dos Campeões, golpeado pelo Bayern num histórico 8-2.

O Maisfutebol escolheu os dez jogos memoráveis do ano internacional e a lista arranca com um hat-trick de Cristiano Ronaldo. O único feito pelo português no triste 2020 que agora finda.

Percorra a galeria associada para recordar os melhores jogos internacionais de 2020.