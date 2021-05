Na era dos milhões, dos projetos milionários, dos fundos de investimento e dos clubes-estado, o dinheiro continua a não ganhar jogos. Pelo menos, per se. Se assim fosse, os irredutíveis emblemas mais pequenos há muito teriam levantado as mãos e apresentado a rendição.

Há provas vivas e recentes da afronta dos mais pobres – ou menos ricos – aos senhores dos cofres recheados. Basta pensar no que fez o FC Porto contra a Juventus, ainda há poucas semanas, ou na façanha da piccola Atalanta na edição anterior da Champions.

Os orçamentos mais pesados, seja como for, estarão sempre mais perto do sucesso. Pela capacidade que têm de contratar mais e melhores jogadores. O resto, enfim, é futebol. E é por isso que o amamos.

A introdução serve para lançar o Clássico da Luz, desta quinta-feira. Um Clássico de milhões, pois então, desde logo por abrir pistas seguras para aquilo que é a corrida ao segundo lugar do campeonato - no mínimo – e à entrada direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

O Maisfutebol analisa os plantéis de Benfica e FC Porto, amparado nos dados oficiais do transfermarkt, conceituado site especializado na avaliação financeira do jogo, e chega a conclusões interessantes.

Qual o valor total de cada um dos grupos de trabalho, tendo em conta o valor de mercado dos futebolistas?



Qual o atleta que mais se valorizou na presente época?



E quais aqueles que mais se desvalorizaram?

Sérgio Oliveira duplicou o seu valor de mercado

Apesar de o Benfica ter investido muito mais do que o FC Porto no mercado de transferências em 2020 (98,5 milhões, o sexto clube europeu mais ‘gastador’), o valor global dos plantéis de águias e dragões é muito semelhante.

Os 26 futebolistas que trabalham às ordens de Jorge Jesus totalizam 261,8 milhões de euros, sempre de acordo com os valores sugeridos pelo transfermarkt. O FC Porto, que em 2020 só deixou 23 milhões no mercado das compras – aos que temos de acrescentar as taxas de empréstimo de Sarr, Grujic e Felipe Anderson – totaliza um pouco mais: 263 milhões, mas com 28 nomes na lista.

VALOR DE MERCADO DOS PLANTÉIS:

BENFICA 261,8 milhões de euros 26 atletas - 10,06 milhões/jogador FC PORTO 263 milhões de euros 28 atletas - 9,39 milhões/jogador

Os grupos de trabalho têm qualidade indiscutível e um valor de mercado apreciável. O atleta mais valioso, destes 54 nomes, é Jesus Corona. O internacional mexicano está avaliado em 30 milhões de euros, bem acima do segundo nome nesta tabela: Rafa Silva, 23 milhões de euros.

No top-5 dos dragões surge Felipe Anderson, emprestado pelo West Ham, e que dificilmente entrará nas escolhas de Sérgio Conceição na Luz - Jesus Corona, aliás, está lesionado e também não jogará. O internacional brasileiro é a grande desilusão na época do Dragão e só tem nove presenças oficiais.

Nos mais valiosos das águias, nota para a presença de um internacional alemão (Weigl), de um internacional brasileiro (Everton) e de um internacional uruguaio (Darwin), todos chegados à Luz em 2020 – o germânico em janeiro -, prova do forte investimento da SAD lisboeta.

OS MAIS VALIOSOS:

BENFICA 1. Rafa Silva 23 milhões de euros 2. Grimaldo 22 milhões de euros 3. Julian Weigl 20 milhões de euros 4. Everton Cebolinha 20 milhões de euros 5. Darwin Nuñez 20 milhões de euros

FC PORTO 1. Jesus Corona 30 milhões 2. Otávio 21 milhões 3. Luis Díaz 18 milhões 4. Sérgio Oliveira 16 milhões 5. Felipe Anderson 15 milhões *

* atleta emprestado por outro clube ao FC Porto

As épocas de Benfica e FC Porto têm sido, no mínimo, inconstantes. Tão inconstantes que, pela primeira vez desde 2002, ambos se arriscam a não ser campeões na mesma temporada. O Sporting está perto de festejar, 19 anos depois, embora a matemática ainda não o permita.

A Liga dos Campeões de grande nível acabou por minimizar as perdas financeiras dos dragões. A Europa ajudou, aliás, a valorizar grande parte dos atletas de Sérgio Conceição. As exceções são poucas e, além da já esperada quebra de Felipe Anderson (vale menos 10 milhões do que em agosto de 2020), o grande destaque vai para Moussa Marega - até porque o brasileiro não pertence aos quadros do FC Porto.

O maliano valia 20 milhões no verão passado e agora está avaliado em 14. Ainda assim, o Benfica não se pode ficar a rir. Dos 26 futebolistas às ordens de Jorge Jesus, 14 baixaram o seu valor de mercado. E Pizzi caiu mesmo a pique: passou de 22 para 12 milhões em nove meses.

Sem surpresa, tendo em conta a irregularidade exibicional, Everton Cebolinha é um dos mais penalizados também.

OS QUE MAIS DESVALORIZARAM:

BENFICA 1. Pizzi: menos 10 milhões 12 milhões agora 2. Grimaldo: menos 6 milhões 22 milhões 3. Everton Cebolinha: menos 5 milhões 20 milhões 4. Nico Otamendi: menos 3 milhões 8 milhões 5. Jan Vertonghen: menos 3 milhões 7 milhões

FC PORTO 1. Felipe Anderson: menos 10 milhões 15 milhões agora * 2. Moussa Marega: menos 6 milhões 14 milhões 3. Toni Martinez: menos 3 milhões 4 milhões 4. Malang Sarr: menos 2 milhões 14 milhões * 5. Romário Baró: menos 1 milhão 6 milhões

* atletas emprestados por outros clubes ao FC Porto

Nem tudo são más notícias. A temporada está a ser boa para alguns nomes do Benfica, não muitos. Veja-se o caso de Helton Leite. Agarrou a baliza das águias e já está avaliado em quatro milhões de euros – mais 2,5 milhões do que no verão de 2020. E até Gonçalo Ramos, utilizado de forma residual, vale agora mais 2,5 milhões do que há nove meses.

No FC Porto, a grande época de Sérgio Oliveira está a ser devidamente premiada – duplicou o seu valor no mercado -, e o top-5 tem mais alguns nomes que estão a capitalizar os jogos na UEFA e os minutos internos para chamar a atenção: Zaidu, Díaz, Mbemba e Francisco Conceição.

O apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões assegura um encaixe financeiro nunca inferior a 23 milhões de euros. O FC Porto entra na Luz com uma vantagem de quatro pontos sobre o Benfica.

OS QUE MAIS VALORIZARAM:

BENFICA 1. Helton Leite: mais 2,5 milhões 4 milhões agora 2. Gonçalo Ramos: mais 2,5 milhões 7,5 milhões 3. Lucas Veríssimo: mais 2 milhões 6 milhões 4. Seferovic: mais 2 milhões 12 milhões 5. Nuno Tavares: mais 2 milhões 7 milhões

FC PORTO 1. Sérgio Oliveira: mais 8 milhões 16 milhões agora 2. Zaidu Zanusi: mais 5,5 milhões 8 milhões 3. Luis Díaz: mais 5 milhões 18 milhões 4. Mbemba: mais 5 milhões 13 milhões 5. Francisco Conceição: mais 4,4 milhões 5 milhões

NOTA: todos os dados foram recolhidos no site transfermark