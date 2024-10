Com a goleada por 5-0 ao Rio Ave, o Benfica somou neste domingo a sétima vitória em oito jogos desde que Bruno Lage regressou à Luz.

O registo é igual ao obtido pelo técnico natural de Setúbal em 2018/19 quando pegou na equipa para substituir Rui Vitória: à data, Lage também arrancou com sete vitórias e uma derrota nos primeiros oito jogos.

Um olhar simplista para os números mostra, no entanto, que este início está a ser ainda mais impactante do que o alcançado há quase seis anos. Na Liga, por exemplo, as águias têm quatro vitórias, tantas como em 2018/19, mas um melhor registo de golos marcados e sofridos: 17-2 face a 12-3.

Em todas as frentes, o registo atual de golos também é superior: desde o jogo com o Santa Clara a 14 de setembro, que ditou a estreia de Lage, as águias já balançaram as redes alheias 26 vezes (média superior a três por jogo), tendo sofrido seis golos. Em 2018/19, o registo foi de 20-9.

BENFICA DE BRUNO LAGE NOS PRIMEIROS OITO JOGOS

2018/19

1) Benfica-Rio Ave (Liga), 4-2

2) Santa Clara-Benfica (Liga), 0-2

3) V. Guimarães-Benfica (Taça de Portugal), 0-1

4) V. Guimarães-Benfica (Liga), 0-1

5) Benfica-FC Porto (Taça da Liga) 1-3

6) Benfica-Boavista (Liga), 5-1

7) Sporting-Benfica (Liga), 2-4

8) Benfica-Sporting (Taça de Portugal), 2-1

TOTAL: sete vitórias e uma derrota; 20 golos marcados e nove sofridos

2024/25

1) Benfica-Santa Clara (Liga), 4-1

2) Estrela Vermelha-Benfica (Liga dos Campeões), 1-2

3) Boavista-Benfica (Liga), 0-3

4) Benfica-Gil Vicente (Liga), 5-1

5) Benfica-Atlético Madrid (Liga dos Campeões), 4-0

6) Pevidém-Benfica (Taça de Portugal), 0-2

7) Benfica-Feyenoord (Liga dos Campeões), 1-3

8) Benfica-Rio Ave (Liga), 5-0