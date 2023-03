Quarenta jogos, 97 golos, média de 2,4 remates certeiros por jogo. Este é o registo do Benfica de Roger Schmidt em 2022/23 e que está ao nível dos melhores do clube neste século.

Nesta sexta-feira, na receção ao Famalicão, as águias podem atingir a centena de golos na presente temporada e, se o fizerem, tornam-se, ex-aequo com o Benfica de 2009/10, na equipa que precisou de menos jogos para lá chegar desde 2000/01.

Em 2009/10, com Jorge Jesus, os encarnados chegaram aos 100 golos no 41.º jogo oficial da época. O jogo com o Famalicão (24.ª jornada da época) é precisamente o 41.º do Benfica de Roger Schmidt.

Em 2009/10, aconteceu num jogo da Liga Europa fora de portas com o Marselha, mas um pouco mais tarde no tempo: a 18 de março. Nessa temporada, desde o primeiro jogo da época até à chegada aos 100 golos distaram 214 dias. Se o Benfica atingir esta marca nesta sexta-feira, fá-lo em... 213.

Registo absoluto do Benfica de Lage ainda longe... e pouco realista

No século XXI, os encarnados chegaram aos 100 golos pela primeira vez naquela (2009/10) que foi a primeira época de Jesus na Luz e desde então só não os alcançaram numa temporada: em 2017/18, época em que, com Rui Vitória, falharam o pentacampeonato, só marcaram um golo na fase de grupos da Liga dos Campeões e ficaram-se pelos 94 remates certeiros.

De resto, ultrapassaram esse número redondo sempre e várias vezes por larga margem. No topo está o Benfica de 2018/19: nessa temporada, iniciada por Vitória e concluída por Bruno Lage, que pegou na equipa em janeiro, as águias só pararam nos 140 golos, sendo que 103 foram marcados só na Liga.

Nessa temporada, curiosamente, o clube da Luz até «só» chegou aos 100 tentos no 47.º jogo oficial, estando até fora do pódio, mas a manutenção da capacidade goleadora acentuada com Lage e, claro, os 60 jogos (o máximo comparativamente com as épocas em análise) – fizeram a diferença.

As cinco equipas do Benfica que chegaram aos 100 golos em menos jogos desde 2000/01:

Época Jogos 2009/10 41 2015/16 42 2012/13 43 2014/15 45 2016/17 26

Se o Benfica de Roger Schmidt mantiver a veia goleadora, terminará sempre 2022/23 com o selo de um dos melhores ataques da história recente do clube, mas, apesar de até ter uma média superior (2,4), dificilmente atingirá o registo da equipa de 2018/19. Na melhor das hipóteses, com o cenário da chegada a uma final da Champions, realizará mais 18 jogos, num total de 58: 12 na Liga portuguesa e seis na Europa, faltando-lhe ainda, ao dia de hoje, 43 golos para lá chegar.

Os cinco melhores registos de golos do Benfica no final de épocas desde 2000/01: