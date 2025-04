Nicolás Otamendi é caso único na elite do futebol europeu e mundial. Entre as principais ligas, na época 2024/25, o defesa do Benfica e internacional pela Argentina leva já mais de 5 mil minutos disputados. Essa marca foi ultrapassada no sábado, no triunfo das águias em Guimarães (0-3).

O central de 37 anos já fez um total de 57 jogos na presente temporada, 45 deles pelo Benfica (entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões) e 12 pela seleção (entre Jogos Olímpicos e qualificação para o Mundial 2026). No total, já jogou 5028 minutos (excluindo tempos de compensação).

A época vai já longa para Otamendi, que falhou a pré-época do Benfica, tendo feito os primeiros quatro jogos de 2024/25 nos Jogos Olímpicos, pela Argentina. No arranque pelo Benfica esta temporada, ante o Casa Pia, na segunda jornada da Liga, entraria ao minuto 85, na vitória por 1-0. Seria o único jogo, dos 57 que realizou, em que foi opção como suplente utilizado.

E a utilização de Otamendi só não é maior porque falhou a primeira jornada (derrota em Famalicão) e, na 14.ª e na 15.ª jornadas (empate na Vila das Aves e vitória caseira ante o Estoril) não saiu do banco de suplentes. Tivesse disputado estes três jogos e já seriam 60 partidas nas pernas em 2024/25.

No entanto, como o Benfica ainda tem, pelo menos, mais cinco jogos até final da época (quatro na Liga e a 2.ª mão das meias-finais da Taça), sendo que é praticamente certa a presença na final do Jamor, além de que há o Mundial de Clubes, a marca dos 60 jogos é quase uma certeza para o internacional argentino.

Os números de Otamendi em 2024/25

BENFICA (45 jogos, 3965 minutos, 5 golos, 3 assistências).

Liga: 27 jogos, 2345 minutos, 4 golos, 2 assistências;

Taça de Portugal: 3 jogos, 270 minutos;

Taça da Liga: 3 jogos, 270 minutos, 1 assistência;

Liga dos Campeões: 12 jogos, 1080 minutos, 1 golo;

ARGENTINA (12 jogos, 1063 minutos, 1 golo, 3 assistências).

Qualificação Mundial 2026: 8 jogos, 703 minutos, 1 golo;

Jogos Olímpicos Paris2024: 4 jogos, 360 minutos.

Mais perto de Otamendi… Bruno Fernandes

Nas principais ligas, quem anda a roçar os números de Otamendi em 2024/25 é o médio português Bruno Fernandes. Já com o jogo deste domingo pelo Manchester United, ante o Wolverhampton, Bruno leva um total de 4972 minutos disputados, entre 57 jogos. E Bruno só não passou a marca dos 5 mil minutos porque acabou por ser suplente utilizado na Premier League pela primeira vez em três anos.

Nestes números, Bruno fez 50 jogos pelo Manchester United (4312 minutos, com 17 golos e 16 assistências) e sete pela seleção portuguesa (660 minutos, dois golos e duas assistências).