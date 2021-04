De Norte a Sul do país, passando pelas ilhas, a 22.ª e última jornada da primeira fase do Campeonato de Portugal (CP) realiza-se este fim-de-semana. Vão conhecer-se todos os oito apurados para a fase de subida à II Liga e os 32 clubes que vão disputar a fase de acesso à nova Liga 3, competição que vai tornar-se, em 2021/2022, o terceiro escalão do futebol português, entre a II Liga e o CP e cujo formato foi conhecido esta semana.

Já estão apurados quatro clubes para a disputa da subida à II Liga – Sp. Braga B, Anadia, U. Leiria e Vitória de Setúbal – e oito garantidos na fase de acesso à Liga 3 com série conhecida. Note-se que, além destes oito, há outros que também já garantiram acesso mínimo à disputa pela Liga 3, mas ainda não têm série alocada, ora por ainda poderem ir ao play-off da II Liga, ora por ainda não saberem a classificação final nesta fase: se em segundo, terceiro, quarto ou quinto.

De lembrar que a subida à II Liga é disputada pelos oito vencedores de série da primeira fase. Os classificados do segundo ao quinto lugar vão lutar pela Liga 3. Os que terminem do sexto ao oitavo lugar vão disputar o CP em 2021/2022. Por fim, os que fiquem do nono ao 12.º lugares descem aos distritais: também há já equipas matematicamente relegadas para o CP e para os distritais.

Como é a fase de subida à II Liga?

Os oito clubes são divididos em duas séries de quatro cada, Norte e Sul. Partem dos zero pontos, jogando a duas voltas, num total de seis jornadas. Os vencedores dessas séries sobem à II Liga e vão disputar uma final em campo neutro para apurar o campeão. E os outros seis clubes, que fiquem nos segundo, terceiro e quarto lugares nesta fase? Vão para a Liga 3.

Fase de acesso à Liga 3: 16 vagas para 32 clubes

A introdução da Liga 3 para 2021/2022 fez a Federação inserir uma segunda fase adicional além do play-off da II Liga. Junta os 32 clubes classificados do segundo ao quinto lugar nas oito séries da primeira fase, num total de oito grupos de quatro clubes cada: os 2.º e 3.º classificados da Série A emparelham com os 4.º e 5.º da série B e vice-versa, até ao cruzamento entre as séries G e H.

Nestes oito grupos, os dois primeiros classificados de cada um, total de 16 clubes, apuram-se para a Liga 3. Juntam-se aos seis que não subirem à II Liga, mais a dois que desçam da II Liga desta época, para perfazer os 24 clubes no ano de estreia da competição. Os 16 clubes que ficarem em terceiro e quarto lugares nesta fase vão disputar, na próxima época, o CP, que passa a ser o quarto escalão do futebol nacional. Esta fase também é disputada a duas voltas, num total de seis jornadas.

Série a série, as decisões deste fim-de-semana

SÉRIE A:

Já está definido quem vai à segunda fase, mas Montalegre (35 pontos), Mirandela (34) e Maria da Fonte (32), já apurados para o acesso à Liga 3, têm por decidir terceiro, quarto e quinto lugares, que influencia a série à qual ficarão alocados na segunda fase. Luta mais intensa será para evitar a descida aos distritais: entre Pedras Salgadas (25 pontos), Vilaverdense (25 pontos) e Vidago (23 pontos), uma delas acompanhará Bragança, Cerveira e Vimioso para os distritais. O Vianense já garantiu o sexto lugar e ida para o CP em 2021/2022.

Jogos (domingo, 16 horas): Pedras Salgadas-Cerveira; Merelinense-Mirandela; Vidago-Montalegre; Sp. Braga B-Águia Vimioso; Vianense-Bragança; Maria da Fonte-Vilaverdense.

SÉRIE B:

A AD Fafe lidera, mas só vai à fase de acesso à II Liga se o Pevidém perder. Se os vimaranenses pontuarem, vencem a série. Na luta pelos lugares de acesso à Liga 3, Felgueiras 1932 (28 pontos), São Martinho (26), Rio Ave B (25) e Berço (23) lutam por duas de três vagas restantes, sendo que o Berço precisa de um autêntico milagre para ainda ficar em quinto. O Vitória B, terceiro com 29 pontos, vai a essa fase, mas ainda não sabe em que lugar. O Tirsense vai para o CP e Brito e Mondinense estão despromovidos aos distritais.

Jogos (sábado, 10h45): Rio Ave-Felgueiras 1932; Mondinense-V. Guimarães B; Berço-Brito; Pevidém-São Martinho. Folgam: AD Fafe e Tirsense.

SÉRIE C:

Leça e Gondomar estão com 34 pontos cada no topo, mais um que o Trofense, terceiro com 33. Já todos têm os lugares de acesso à Liga 3 garantidos, mas sonham com o play-off da II Liga. Amarante (5.º, 21 pontos), Paredes (6.º, 20 pontos) e Salgueiros 08 (7.º, 19 pontos), lutam pelo quinto lugar, com vista à Liga 3. O Pedras Rubras (8.º, 17 pontos) ainda pode cair para os lugares de descida aos distritais, enquanto Vila Real (9.º, 16 pontos) e Coimbrões (10.º, 15 pontos) ainda têm hipótese de evitar a relegação.

Jogos (domingo, 11h30): Pedras Rubras-Vila Real; Gondomar-Marítimo B; Leça-Amarante; Paredes-Trofense; Coimbrões-Salgueiros 08.

SÉRIE D:

A grande luta vai do quarto ao sétimo classificados: quatro clubes lutam por duas vagas para a fase de acesso à Liga 3: São João de Ver (4.º, 35 pontos) e AD Sanjoanense (5.º, 33 pontos) partem à frente, mas Valadares Gaia (6.º, 33 pontos) e Castro Daire (7.º, 32 pontos) ainda têm aspirações. Sp. Espinho e Beira-Mar, ambos com 28 pontos, definem a outra equipa que desce. Águeda, Lusitano Vildemoinhos e Vila Cortez já estão condenados.

Jogos (sábado, 17h30): Sp. Espinho-Lusitano Vildemoinhos; São João de Ver-Lusitânia de Lourosa; Castro Daire-Anadia; Beira Mar-Valadares Gaia; Vila Cortez-Canelas 2010; AD Sanjoanense-Águeda.

SÉRIE E:

Tal como na série A, os cinco clubes que vão à segunda fase estão definidos, mas ainda resta saber se o BC Branco (35 pontos) fica em segundo, ou se é ultrapassado pelo Oliveira do Hospital, que é terceiro com 34 pontos mas pode, por sua vez, ser ainda ultrapassado pelo atual quarto, o Marinhense (31 pontos), se os da Marinha Grande vencerem por três golos de diferença. Maiores atenções viram-se mesmo para a luta para não descer aos distritais, entre Sertanense (7.º, 23 pontos), Carapinheirense (8.º, 22 pontos) e V. Sernache (9.º, 21 pontos). Um deles acompanha os já despromovidos Mortágua e Alcains.

Jogos (domingo, 17h15): Alverca-Torreense; Caldas-Loures; 1.º Dezembro-Sintrense; U. Santarém-Sacavenense; Lourinhanense-U. Almeirim. Folga: U. Leiria.

SÉRIE F:

Última jornada marcada pelo duelo entre Torreense (1.º, 47 pontos) e Alverca (2.º, 46 pontos), que vai definir quem vai à fase de subida à II Liga. O U. Santarém já tem garantida ida à segunda fase para a Liga 3, pela qual lutam ainda três clubes para duas vagas: Loures (4.º, 29 pontos), Caldas (5.º, 27 pontos) e Sintrense (6.º, 27 pontos). Na luta pela permanência no CP, o 1.º Dezembro (9.º, 18 pontos) tem de vencer o Sintrense para poder ultrapassar o Pêro Pinheiro (8.º, 21 pontos), sobre quem tem vantagem no confronto direto. U. Almeirim e Lourinhanense já estão despromovidos e o Sacavenense vai para o CP em 2021/2022.

Jogos (domingo, 17h15): Alverca-Torreense; Caldas-Loures; 1.º Dezembro-Sintrense; U. Santarém-Sacavenense; Lourinhanense-U. Almeirim. Folga: Pêro Pinheiro.

SÉRIE G:

CF Estrela e Sporting B lutam pelo primeiro lugar, sendo que aos da Reboleira um empate basta. Já os leões têm de vencer e esperar uma derrota do clube tricolor. Há ainda luta 100 por cento açoriana pelo quinto lugar, de acesso à fase da Liga 3, na qual só uma de três equipas sairá por cima. O Fontinhas é quinto (29 pontos), o Praiense sexto (29 pontos) e o Rabo de Peixe sétimo (27 pontos), sendo que o Rabo de Peixe tem de vencer e esperar deslizes dos vizinhos. Olímpico Montijo e Oriental já estão despromovidos aos distritais e serão acompanhados por duas de três equipas ainda na luta: Belenenses B (8.º, 22 pontos) parte por cima, mas têm à perna Fabril Barreiro (9.º, 21 pontos) e Sp. Ideal (10.º, 20 pontos). O Sp. Ideal tem de vencer o Fabril e esperar uma derrota dos azuis. Já em caso de igualdade pontual entre Fabril e Belenenses, levam a melhor os lisboetas.

Jogos (domingo, 14h30): Sp. Ideal-Fabril Barreiro; Real SC-Sporting B; CF Estrela-Rabo de Peixe; Fontinhas-Oriental Dragon; Praiense-Belenenses B; Oriental-Olímpico Montijo.

SÉRIE H:

Atenções na luta pela fase de acesso à Liga 3 e à permanência no CP, entre cinco clubes. O Moncarapachense (5.º, 24 pontos) parte em vantagem pela fase de acesso à Liga 3, mas Juventude Évora (7.º, 23 pontos), Lusitano Évora (8.º, 22 pontos) e Pinhalnovense (9.º, 22 pontos) estão tanto nessa luta como na da permanência. O Esperança de Lagos (6.º, 23 pontos) folga nesta jornada e só torce para não cair para nono, o que ditaria a despromoção, já certa para Aljustrelense e Moura. Nota ainda para Olhanense e Louletano que, separados por um ponto, definem terceiro e quarto lugar na série, o que influencia se vão para a série 7 ou 8 na luta pela Liga 3.

Jogos (sábado, 15 horas): Olhanense-Lusitano Évora; Moura-Pinhalnovense; Moncarapachense-Amora; Juventude Évora-Louletano; Vitória Setúbal-Aljustrelense. Folga: Esperança de Lagos.