O mês de dezembro está aí, o mercado de transferências está quase reabrir e esta é uma bo altura para perceber o que têm sido capazes de fazer 38 nomes emprestados pelos três ‘grandes’ de Portugal a outros clubes.

As listas enormes de outros tempos já não existem, e o encurtamento de atletas cedidos é particularmente evidente no FC Porto, um clube cuja fragilidade financeira tem sido exposta nos últimos relatório e contas.

Os dragões têm menos um atleta emprestado em relação à época anterior (sete, agora), o Benfica baixou de 16 para 14 – com o PSV a ter cláusula de compra obrigatória sobre Carlos Vinícius – e o Sporting foi o único a aumentar o contingente, de 10 para 17.

Quem se está a destacar mais? Quem justifica um regresso em janeiro à casa-mãe? Quem poderá significar um encaixe financeiro importante com uma transferência definitiva nas próximas janelas de transferências?

Uma resposta é, por ora, fácil de dar: a época excelente de Jota, no Celtic, faz do avançado do Benfica o nome em maior destaque neste grupo de atletas.

Clube a clube, a análise do Maisfutebol.

SPORTING (17 emprestados)

POSITIVO: Sporar (Middlesbrough)

O esloveno está ligado aos leões até 2025 e tenta fazer pela vida em Inglaterra. É titular absoluto do Middlesbrough, no Championship, e fez três golos entre setembro e outubro. Nos últimos seis jogos não marcou, é verdade, mas mantém o estatuto de opção prioritária e pode muito bem convencer os britânicos a investirem os 8,5 milhões de euros contemplados como opção de compra no acordo de cedência. O avançado não enche as medidas a Ruben Amorim, isso ficou claro, mas mesmo que não regresse a Alvalade pode ainda vir a revelar-se um bom negócio. Para seguir.

NEGATIVO: Tiago Ilori (Boavista)

Nos últimos 18 meses, ano e meio, o antigo defesa central do Liverpool (2013 a 2017 ligado aos reds, três jogos na equipa principal) fez quatro jogos oficiais. Todos neste empréstimo ao Boavista. O acordo parecia ser bom para ambas as partes, mas as lesões continuam a não largar Ilori. Foi assim no Lorient – nem se chegou a estrear – e continua a ser assim no Bessa. Está ligado ao Sporting até 2024 e é altamente improvável um regresso a Alvalade.

. Filipe Chaby (Nacional): 5 jogos/31 minutos; 1 golo

. Pedro Mendes (Rio Ave): 18 jogos/1047 minutos; 3 golos

. Eduardo Quaresma (Tondela): 11 jogos/728 minutos

. Pedro Marques (Famalicão): 5 jogos/81 minutos; 2 golos

. Eduardo Henrique (Al Raed): 12 jogos/978 minutos

. Rodrigo Battaglia (Maiorca): 11 jogos/437 minutos

. Tiago Ilori (Boavista): 4 jogos/309 minutos

. Bruno Paz (Farense): 6 jogos/198 minutos; 1 golo

. Rafael Camacho (Belenenses SAD): 6 jogos/318 minutos

. Joelson (Basileia): 8 jogos/140 minutos

. Sporar (Middlesbrough): 15 jogos/1069 minutos; 3 golos

. Idrissa Doumbia (Zulte Waregem): 6 jogos/458 minutos

. Bruno Tavares (Varzim): 4 jogos/116 minutos

. Rodrigo Rêgo (Varzim): 1 jogo/80 minutos; 1 golo

. Nuno Mendes (PSG): 13 jogos/848 minutos

. Gonzalo Plata (Valladolid): 10 jogos/609 minutos; 3 golos

. Anthony Walker (Barreirense): 2 jogos/180 minutos

Sporar não conta para Amorim, mas pode deixar milhões em Alvalade

FC PORTO (7 emprestados)

POSITIVO: Diogo Leite (Sp. Braga)

O empréstimo para Braga foi a opção encontrada pelo FC Porto para procurar estimular o crescimento competitivo (e financeiro) de um central criado nos dragões. Fez 51 jogos/três golos com Sérgio Conceição nas últimas épocas, embora nunca tenha sido verdadeiramente uma das duas opções principais para o centro da defesa. Em Braga tem sido sempre titular e regular, apesar de um erro grave cometido na recente derrota em Midtjylland. Carvalhal confia no esquerdino e isso tem feito toda a diferença. Palco perfeito para crescer e mostrar aos dragões que o contrato até 2024 não é um mero ano assinado num papel.

NEGATIVO: Romário Baró (Estoril-Praia)

Onde anda o médio que a 24 de agosto de 2019 encheu o relvado da Luz? Perdeu espaço no FC Porto, até desaparecer completamente das opções de Sérgio Conceição, e o empréstimo ao Estoril-Praia não podia estar a correr pior. Numa equipa que gosta de ter bola e jogar bom futebol, Romário começou tarde, teve quatro aparições, lesionou-se e não joga desde 17 de outubro. A lesão, de acordo com o emblema de Cascais, não inspirava cuidados – traumatismo -, mas Romário não voltou a aparecer entre as escolhas de Bruno Pinheiro. Dececionante.

. Rodrigo Conceição (Moreirense): 6 jogos/251 minutos

. Mamadou Loum (Alavés): 14 jogos/916 minutos; 1 golo

. Fernando Andrade (Al-Fayha): 1 jogo/33 minutos

. Carraça (Belenenses SAD): 10 jogos/882 minutos

. Nakajima (Portimonense): 6 jogos/386 minutos; 1 golo

. Diogo Leite (Sp. Braga): 16 jogos/1332 minutos

. Romário Baró (Estoril): 4 jogos/106 minutos

Diogo Leite procura provar em Braga que é central de primeiro nível

BENFICA (14 emprestados)

POSITIVO: Jota (Celtic)

Até que enfim, Jota. Uma das pedras mais preciosas da geração-1999, o avançado formado no Benfica perdeu a aura de tecnicista goleador (e desequilibrador) com a chegada ao escalão sénior. Não foi mais do que um suplente útil na Luz, teve um ano péssimo no empréstimo ao Valladolid e em Glasgow recupera tudo o que antes se dissera dele. É uma das grandes figuras do Celtic até esta fase, já fez oito golos e colocou nomes históricos dos ‘católicos’ a pedirem a sua contração ao Benfica. A opção está cifrada em 7,5 milhões de euros. O contrato com as águias expira em 2024.

NEGATIVO: Chiquinho (Sp. Braga)

Importante com Bruno Lage, regular com Jorge Jesus. Os dois anos de águia ao peito mostraram um médio forte tecnicamente, inteligente e intenso, com bons números: 65 jogos, 7 golos. O empréstimo esta época acabou por não surpreender, pois Jesus nunca o viu como nome prioritário, e o Sp. Braga parecia ser o local perfeito para reafirmar o seu futebol. Nada feito. No campeonato tem só 164 minutos (duas vezes titular) e na última jornada foi suplente não utilizado pela primeira vez (Vizela, na pedreira). A qualidade está lá, mas Carvalhal ainda não percebeu de que forma pode ser mais útil.

. Ebuehi (Veneza): 9 jogos/576 minutos

. Diogo Almeida (Sp. Covilhã): 17 jogos/1326 minutos; 2 golos

. Nuno Santos (Paços): 19 jogos/1167 minutos; 4 golos

. Tiago Dantas (Tondela): 11 jogos/680 minutos; 1 golo

. Vasco Paciência (Grasshoppers): não utilizado

. Pedro Pereira (Monza): 12 jogos/916 minutos

. Tiago Araújo (Arouca): 11 jogos/343 minutos

. Vukotic (Boavista): 11 jogos/412 minutos

. Chiquinho (Sp. Braga): 11 jogos/434 minutos

. Tomás Tavares (Basileia): 13 jogos/952 minutos;

. João Ferreira (Vitória SC): 5 jogos/374 minutos

. Carlos Vinícius (PSV): 15 jogos/769 minutos; 4 golos *

. Jota (Celtic): 18 jogos/1536 minutos; 8 golos

. Gabriel (Al Gharafa): 9 jogos/765 minutos; 1 golo

* opção de compra obrigatória