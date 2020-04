* Reportagem publicada originalmente a 25 de abril de 2014



O Sporting conquistou a dobradinha no final da temporada 1973/74. O Benfica terminou na segunda posição e o FC Porto ficou afastado do pódio, a um ponto do Vitória de Setúbal.



46 anos após a Revolução dos Cravos e o fim do Estado Novo, a conclusão mais evidente aponta para a perda de força no Distrito de Setúbal e o crescimento progressivo das forças no norte do país.



Vitória de Setúbal, Montijo, Barreirense e CUF. Quatro clubes do sul do Tejo a disputar a I Divisão naquela época de transição para a liberdade. Seguiu-se o caminho para a escuridão, alterações profundas na economia naquela região, com a CUF como exemplo significativo.



Por outro lado, esse campeonato tinha apenas quatro emblemas a Norte: FC Porto, Boavista, Leixões e Vitória de Guimarães. Somavam-se outros quatro de Lisboa - com o Oriental ao lado de Benfica, Sporting e Belenenses – dois da região centro (Académica e Beira) e, finalmente, dois do Algarve (Olhanense e Farense).



O 25 de abril explica tudo? Nem por isso. Mas comecemos pelo exemplo da Companhia União Fabril. Um gigante que caiu com estrondo. Conhé, antiga glória do clube, leva-nos nesta viagem.



«Para perceber o que a CUF era nessa altura, basta dizer que até o Fernando Caiado ficou maravilhado quando chegou. Levaram-no a um armazém onde havia de tudo! 100 bolas de dribles, caixas de botas e até equipamentos dos outros clubes. Se a CUF fosse defrontar o FC Porto, durante a semana as reservas usavam o equipamento do Porto para nós nos habituarmos.»



A família Mello deliciava-se com a CUF entre os grandes do futebol português.



«Ficámos em quarto lugar, fomos às competições europeias, ganhámos na Alemanha. Enfim, havia um grande investimento mas tinha retorno, dávamos visibilidade à CUF. Os salários não eram muito altos mas tínhamos muitos privilégios: médicos de graças, almoços por 5 escudos, etc. Tudo mudou depois do 25 de abril.»



A Revolução dos Cravos alterou por completo o panorama na Companhia.



«No cômputo geral, com o 25 de abril acabou a guerra, veio a liberdade e estamos satisfeitos. Mas o que aconteceu na CUF deixou-me triste. Surgiram revoluções internas, os trabalhadores tomaram conta, quiseram cortar com os privilégios dos jogadores e enfim, o processo não foi conduzido da melhor forma. Cortaram a direito com tudo.»



Conhé, natural de Alhos Vedros, passou grande parte da carreira no Distrito de Setúbal e lamenta a perda de força na região.



«Basta apresentar estes números: a CUF tinha 11 mil empregados, os Caminhos de Ferro 7 mil, havia a Setenave com outros 6/7 mil, mais a Siderurgia…A região tinha uma força tremenda. Depois do 25 de abril, correram com os Mellos, com Champalimaud, etc. No ano passado, estive a treinar o Fabril nos distritais e só pode ir até à segunda divisão, não tem capacidade para mais. Foi o que mudou em quarenta anos. No distrito, resta o Vitória e muito graças a Fernando Oliveira.»



António Simões, antiga glória do Benfica, junta a sua voz crítica. Ninguém se mostra contra a Revolução dos Cravos mas os passos seguintes não acolheram unanimidade.



«Economicamente, o sul do Tejo ficou mais frágil e não há dúvidas de que houve exageros. Porque é que o 25 de abril teve de destruir a CUF? Quem tinha algum dinheiro ou não era de esquerda tinha de ser abatido? Os Mellos passaram a ser pobres? Os sindicatos de esquerda arrasaram tudo.»



40 anos após o 25 de abril de 1974, António Simões apresenta um discurso forte: «Ainda hoje andamos a pagar pelos erros cometidos.»



«Como diria um amigo meu, sabe o que é a beleza interior? É abrir a porta do frigorífico e ver comida lá dentro. Na mesa de jantar vamos colocar democracia? E amanhã liberdade? Lamento profundamente a falta de visão e o oportunismo que veio a seguir ao 25 de abril.»



O Barreirense também andava pela I Divisão nessa altura. Manuel Abrantes recorda o ambiente especial em torno do clube.



«Era uma cidade operária, muito conotada com o comunismo. Estávamos em campo e víamos a GNR de espingardas viradas para os adeptos. Intimidavam as pessoas e chegaram a ir buscar algumas às bancadas. Depois do 25 de abril, veio a liberdade e um grande desejo das pessoas em não querer situações de exceção, como os jogadores de futebol tinham, mas cada caso era um caso e isso devia ter sido levado em conta. Como os empregos eram um aliciante para jogar no Barreirense e isso deixou de existir, os jogadores deixaram de ter interesse em ir para lá.»



O Vitória de Setúbal foi o único resistente nas competições profissionais a Sul do Tejo. Carlos Cardoso avança com outros dados.



«Notou-se um desarmar de tenda no distrito de Setúbal. Aqui na cidade, foi sobretudo pela indústria das pescas e das conservas. Mas há outros exemplos: os Montijos, os Barreirenses, mais tarde o Amora, o Seixal…Ficou o Vitória e mesmo assim com dificuldades.»



(Imagem: o Vitória de Setúbal dos anos 70)





Do outro lado do Tejo, Amílcar Fonseca fala de um Oriental sem massa humana para se manter entre os grandes.



«Chegámos a ter uma grande equipa e eu fui o primeiro internacional do Oriental, era avançado mas passei a central com Pedro Gomes. Com o tempo, o clube sofreu um pouco, aqueles bairros mais antigos e velhos de Lisboa foram perdendo gente e o Oriental ressentiu-se.»

