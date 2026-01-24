Com apenas quatro golos sofridos nas primeiras 18 jornadas da Liga, o FC Porto tem a melhor defesa entre as principais ligas da Europa.

A pedido do Maisfutebol, a SofaScore, parceira do nosso jornal, aglomerou os dados das 20 principais ligas do velho continente e concluiu que a equipa de Francesco Farioli lidera por larga margem este ranking.

Os portistas têm uma média de apenas 0,22 golos sofridos por jogo, bem melhor do que a equipa que se lhes segue: os cipriotas do Omonia Nicosia, com 0,42. Bem posicionado está também o Sporting que, apesar de ter mais do dobro dos golos encaixados pelo FC Porto no campeonato (9), fecha o top-3 juntamente com o Aris Limassol, também de Chipre, com 0,5 golos encaixados por jogo.

Em termos absolutos, a equipa que mais se aproxima dos azuis e brancos é o Olympiakos, que ainda assim tem oito golos sofridos.

No que a golos marcados diz respeito, o FC Porto, que tem uma média ligeiramente superior a dois remates certeiros por jogo, está longe do topo, ao contrário do Sporting. Com 50 golos marcados na Liga (contas feitas antes da deslocação a Arouca), a equipa de Rui Borges apresenta uma média de 2,78 golos e é apenas superada nos 20 principais campeonatos nacionais por PSV (3,11) e pelo Bayern Munique, com um registo impressionante de 3,94 golos por partida.

A equipa alemã orientada por Vincent Kompany, que joga neste sábado, tem 71 golos em 18 jogos na Bundesliga, mais 12 do que o PSV (59).