Rui Costa e Francisco Benítez apresentação esta sexta-feira os respetivos programas eleitorais para o Benfica. Os dois candidatos à presidência do Benfica afirmam desta forma o que os move no projeto que têm para o clube, sendo necessário referir que há muito que os aproxima.

Ambos defendem, por exemplo, uma diminuição do número de jogadores sob contrato, a construção de planteis mais curtos, uma maior capacidade de reter o talento formado no Seixal.

Também falam de uma revisão estatutária, de uma renovação do interior do Estádio da Luz, de um relançamento da BTV e de um reforço do número de sócios do clube.

Há, no entanto, muita coisa que os separa. Rui Costa fala por exemplo em tetos salariais para o plantel e na colocação do futebol feminino na futura Cidade Desportiva das Modalidades. Francisco Benítez quer integrar o futebol feminino na SAD e mudá-lo para o Seixal.

Rui Costa quer recuperar o ciclismo, Benítez diz que o regresso do ciclismo só faz sentido com um grande parceiro internacional e prefere falar em mover a equipa de râguebi para o Estádio da Luz, em criar equipas de futebol de praia e volei de praia e na constituição de uma equipa de eSports.

Compare as principais propostas dos dois candidatos.

FUTEBOL

Rui Costa

- Diminuir o número de jogadores com contrato com o clube

- Estabelecer tetos salariais nos primeiros contratos seniores e na massa salarial global do plantel

- Conceber plantéis com o máximo de 25 jogadores, reforçando esse número sempre que necessário apenas com jogadores da formação

- Aproveitamento regular dos jogadores da formação, dando-lhes estabilidade e tempo para crescer e se afirmar no clube

- Desenvolver um plano de incentivos que contribua para a retenção dos talentos formados no clube sempre que assumam relevância e influência na equipa principal

- Integração de ex-atletas na construção de equipas e projetos ganhadores.

- Procura de um espaço e de um campo destinado ao futebol feminino, que poderá passar pela Cidade Desportiva para as Modalidades

- Concretizar um forte investimento nos escalões de formação do futebol feminino de forma a gerar e reter talentos para a equipa sénior

- Garantir a presença anual na Liga dos Campeões do futebol feminino com a ambição de ganhar troféus

Francisco Benítez

- Redefinir a estrutura para o futebol, com administradores para o futebol, um diretor desportivo, um team manager, um chief scout e um responsável pelo futebol de formação

- Reestruturação da composição do Conselho de Administração da SAD, com membros com experiência no futebol e todos ratificados pelos sócios em Assembleia Geral

- Diminuição do número de jogadores do plantel principal, com dois jogadores por posição e uma maior presença dos jovens das equipas B, Sub 23 e de juniores nos processos de treino

- Redução do quadro de atletas sob contrato com o Benfica e equipas B e sub-23 devem ser constituídas na sua quase totalidade por jogadores formados no clube

- Reduzir o número de contratações e aumentar a preponderância do Departamento de Scouting, priorizando os atletas altamente recomendados

- Perfil de jogo bem definido desde a formação (sub-15) à equipa principal

- Não utilização de intermediários externos ao clube na transferência de atletas

- Criação do Serviço de Inteligência para o Futebol, que deve maximizar o desempenho atlético e futebolístico através da tecnologia e ciência desportiva

- Atribuição de prémios a administradores da SAD apenas em épocas em que a equipa seja campeã, se qualifique para os oitavos da Champions e a SAD apresente de resultados financeiros positivos

- Passagem do futebol feminino para a esfera da SAD, utilizando a equipa o Centro de Estágios do Seixal

- Dignificação da Taça Eusébio, que será o jogo de apresentação e realizado no Estádio da Luz

MODALIDADES

Rui Costa

- Construção de futuro espaço para o alto rendimento e para a formação

- Lutar pela conquista 10 títulos anuais nas modalidades (masculino/feminino) e lutar pela conquista de títulos europeus

- Reforçar a presença de atletas do Benfica na delegação olímpica portuguesa com potencial de conquista de medalhas

- Regresso do ciclismo com procura de um parceiro para a modalidade

- Iniciar projetos de desporto adaptado

Francisco Benítez

- Obtenção de patrocinador global para as modalidades e não patrocinadores diferentes para as várias modalidades

- Nomeação de um Diretor Geral para todas as modalidades, acompanhado de team manager para cada uma das cinco principais modalidades de pavilhão

- Reestruturação do sistema de bilhética para as modalidades, em particular do sistema Red Pass

- Regresso do rugby ao Estádio da Luz com a utilização do campo número 2

- Criação de equipas de futebol e voleibol de praia capazes de vencer em Portugal e no estrangeiro

- Reavaliação da existência da equipa de ciclismo, se for possível o acordo com um parceiro internacional que cofinancie uma equipa para o escalão ProSeries

- Reforçar o Projecto Olímpico do Benfica, garantindo melhores condições nas instalações do clube

- Dinamização e promoção da seção de eSports, para competir nas maiores provas internacionais

CLUBE

Rui Costa

- Realizar um processo de Revisão Estatutária

- Criar a Benfica Factory Content, uma estratégia de engagment com os adeptos através de conteúdos de emoção e bastidores protagonizados pelos atletas;

- Reforço da Marca Benfica internacionalmente com conteúdos de referência: produção de séries e documentários com potencial de visibilidade em plataformas como Netflix, Disney ou HBO

- Relançamento, renovação e potenciação da BTV, através de uma grelha alternativa

- Criação da Direção de Comunicação e Conteúdos, que terá a supervisão de BTV, redes sociais, BPlay e Fábrica de Conteúdos, em articulação com a Direção de Marketing

- Reforçar a missão da Fundação Benfica e afirmar a responsabilidade social do clube, por via de projetos que transformam vidas

Francisco Benítez

- Proceder a uma Revisão dos Estatutos

- Promoção de uma auditoria à SAD do Clube

- Limitação da antecipação de receitas ao período de duração do mandato

- Reformulação da forma e dos conteúdos da Benfica Play, que será de livre acesso para os sócios

- Avaliar a presença do Sport Lisboa e Benfica no universo dos NFT’s e a criação de club tokens

- Levar a Assembleia Geral uma consulta sobre o naming do Estádio e do Centro de Estágio do Seixal e a posição em relação à centralização dos direitos televisivos

- Promoção regular de auditorias ao Universo Sport Lisboa e Benfica

- Estabelecimento da obrigatoriedade de entrega de declaração patrimonial e registo criminal ao Conselho Fiscal pelos membros dos Órgãos Sociais

ESTÁDIO

Rui Costa

- Melhorar as condições de conforto no Estádio da Luz e nos Pavilhões da Luz

- Modificar os écrans gigantes

- Alterar os espaços publicitários entre os anéis para painéis eletrónicos (Leds)

- Modificar a iluminação para leds

- Melhorar a qualidade de som

- Cobertura do exterior do Estádio da Luz

Francisco Benítez

- Análise da possibilidade de aumento da capacidade do Estádio da Luz

- Requalificação do interior do Estádio e Pavilhões, melhorando a imagem e o sistema de iluminação

- Requalificação do exterior do complexo da Luz, homenagear figuras marcantes nas portas e fachadas

- Recuperação do local da fundação do Sport Lisboa e Benfica e, em caso de possibilidade, recriação conforme a fachada original da Farmácia Franco

SÓCIOS

Rui Costa

- Criar a Casa do Sócio, um espaço nobre para receber os associados, permitindo corresponder às suas necessidades e proporcionar experiências físicas e digitais

- Reforçar o número de associados do clube, valorizando o estatuto do sócio

- Dinamizar os canais de interação com os sócios no sentido de os envolver ainda mais no dia a dia do Clube;

- Promover iniciativas de valorização de estilos de vida saudáveis, comportamentos responsáveis, de sustentabilidade ambiental

Francisco Benítez

- Criação do Portal da Transparência, através do qual os sócios podem consultar a lista de jogadores com contrato, as datas de início e fim do contrato, o nome do empresário e as despesas com a intermediação

- Aumento do número de sócios, reduzindo o valor da quotização e eliminado o décimo terceiro mês

- Possibilitar a suspensão de quotização aos associados em dificuldades financeiras

- Lutar pela extinção do Cartão do Adepto

- Criação da figura, não remunerada, de Provedor do Adepto, com espaço semanal na Benfica TV

- Criação do Gabinete de Apoio Jurídico ao adepto, para apoiar adeptos em casos relacionados com jogos