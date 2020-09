A entrada em falso na época 2020/21 (derrota com o PAOK na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões) confirmou uma tendência verificada na primeira passagem de Jorge Jesus no Benfica. Entre 2009 e 2015, nunca as águias venceram o primeiro jogo oficial da época e o melhor que conseguiram foi erguer uma Supertaça após vitória no desempate por penáltis, diante do Rio Ave em 2014.

Nesta sexta-feira, os encarnados procuram reerguer-se em Famalicão do choque de Salónica e contrariar um dado também ele negativo. Nas seis épocas do técnico de 66 anos na Luz, só por uma vez o Benfica triunfou no arranque do campeonato: aconteceu precisamente na temporada de despedida, quando venceram em casa o Paços de Ferreira por 2-0.

Antes, três empates (Marítimo, Gil Vicente e Sp. Braga) e duas derrotas, diante de Académica e Marítimo.

As entradas do Benfica na Liga com Jesus: