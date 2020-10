Quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. Desde 2002/03 que o Benfica não tinha um arranque de Liga tão imaculado como este.

Na altura, sob o comando de Jesualdo Ferreira, os encarnados alcançaram o mesmo número de triunfos, para depois caírem à quinta ronda na visita ao terreno do Nacional da Madeira numa época na qual terminaram no segundo lugar e com outro treinador: José Antonio Camacho.

Este é, por isso, o melhor início de Liga dos sete que Jorge Jesus leva no Benfica (ver na tabela em baixo) e o melhor da carreira do técnico natural da Amadora, a par do registo alcançado em 2016/17 no Sporting: igualmente quatro triunfos antes de uma derrota na jornada 5.

Uma vitória no próximo fim de semana na receção ao Belenenses é sinónimo de melhor arranque de Liga não só na carreira de Jesus, mas também para o Benfica em quase 40 anos. É que é preciso recuar até 1982/83, a primeira época do sueco Sven-Goran Eriksson nos encarnados, para encontrar melhor: nessa época, as águias, que foram campeãs, venceram os primeiros 11 jogos do campeonato e empataram na 12.ª ronda, na visita ao terreno do Ginásio de Alcobaça, equipa que terminaria a prova no último lugar.

Jorge Jesus nas primeiras quatro jornadas enquanto treinador do Benfica: