Caiu tudo. Troféu a troféu, prova a prova, o Benfica foi perdendo todos os objetivos que delineara para a época 2020/21. Acabou sem nada. E com muito para refletir, antes de decidir o que será o futuro imediato.



No futebol moderno o tempo voa. É como se os relógios estivessem sincronizados numa velocidade paranormal. Todos nos esquecemos daquelas declarações, daquele jogo, daquela tarde em que tudo saiu mal.



O Maisfutebol aproveita o final da temporada para analisar com mais calma o percurso das águias. E define a vermelho, sinal de proibição, dez momentos que marcam negativamente este ano de regresso de Jorge Jesus.



Arrancamos, precisamente, no dia da apresentação do treinador. A 3 de agosto de 2020. E vamos por aí fora, até à derrota contra o Sp. Braga na final da Taça de Portugal.



Basta entrar no DOSSIER ESPECIAL e recordar os piores dias do Benfica 20/21. Acabará, por certo, a compreender melhor o insucesso do plantel que mais investimento justificou no mercado de transferências.



DOSSIER: os dez pontos a vermelho na época do Benfica