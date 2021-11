Com dois empates (V. Guimarães e Estoril) e uma derrota (Bayern Munique) nos últimos três jogos, e apenas dois triunfos nos últimos sete, o Benfica atravessa uma fase difícil na temporada.

As águias até arrancaram o ano com vitórias e exibições convincentes, mas desde o triunfo por 3-0 sobre o Barcelona na Luz – altura em que somavam 11 vitórias e dois empates – que o «balão» tem vindo a esvaziar.

Em poucas semanas, a equipa de Jorge Jesus caiu da posição de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e perdeu uma vantagem de quatro pontos no campeonato, estando agora atrás dos rivais FC Porto e Sporting.

Neste domingo, os encarnados medem forças pela primeira vez na Liga 2021/22 com um principais adversários e tentarão pôr termo a uma série negativa e impedir a pior sequência de jogos sem vencer em oito épocas de Jesus à frente da equipa.

Até agora, só por duas vezes o treinador de 67 anos acumulou quatro jogos sem ganhar. Aconteceu em 2020/21, naquela que foi também a pior temporada dele à frente dos encarnados: de 14 a 25 de fevereiro deste ano, as águias empataram três jogos e perderam um. E em 2011/12, quando os encarnados começaram, também em fevereiro, a ver fugir a Liga para o FC Porto com um empate e duas derrotas para o campeonato e averbaram ainda um desaire para a Champions.

Entre 2009 e 2015, essa foi a única vez em que uma equipa de Jorge Jesus esteve mais do que três jogos sem ganhar. Nem nas épocas de 2010/11 e de 2012/13, as que mais impacto negativo tiveram nos encarnados neste período, isso aconteceu. Em 2010/11, temporada na qual as águias terminaram a Liga no segundo lugar, mas a mais de 20 pontos do FC Porto de André Villas-Boas, a pior sequência foram três derrotas a abrir a temporada e em 2012/13 registaram-se também três jogos. Suficientes, ainda assim, para verem escapar dois troféus: o da Liga para o FC Porto e o da Liga Europa para o Chelsea.