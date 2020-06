A Serie A regressa este sábado. Com o país ainda combalido pelo efeito devastador da covid-19, os italianos tiveram o primeiro contacto com futebol com três jogos que determinaram o vencedor da Coppa Italia: o Nápoles. Os adeptos saíram às ruas da cidade napolitana e festejaram a sexta taça conquistada, após vitória sobre a Juventus nas grandes penalidades.

No campeonato, porém, a história é diferente. A Juventus procura o nono scudetto consecutivo, e também consolidar a hegemonia a nível interno. Nesta temporada, a Lazio apresenta-se como uma adversária capaz de frustrar as ambições dos bianconeri, tendo já conquistado a Supertaça, frente à equipa de Cristiano Ronaldo: no capítulo individual, o internacional português tenta o sétimo troféu de campeão nacional depois de ter vencido três com o Manchester United, dois com o Real Madrid e um com a Juve.

A luta pela liderança perspetiva-se ser até à última jornada, com ambas as equipas separadas por um ponto e vantagem para os campeões em título. Os primeiros jogos no regresso da competição estão agendados para este sábado: Torino-Parma às 18h30 e Verona Cagliari às 20h45.

A possibilidade de o campeão ser decidido… por algoritmo

O campeonato italiano, a par das competições que já regressaram, tomou uma série de medidas que visam proteger todos os intervenientes, bem como todas as pessoas ligadas ao futebol, incluindo adeptos.

Os jogos serão realizados à porta fechada, e os treinadores, de acordo com as normas da International Football Association Board, podem realizar cinco substituições durante o encontro. O número de suplentes, ao contrário do que aconteceu em outras ligas, não vai aumentar, visto que aos italianos já era permitida a colocação de 12 jogadores nos bancos.

A grande diferença da liga italiana para as demais passa pela existência de dois planos de contingência para conclusão da liga, em caso de aumento anormal do número de infetados pela covid-19 no país.

No primeiro plano alternativo, ou seja, no primeiro cenário em que a liga não possa ser concluída, ela será decidida por um play-off de apuramento de campeão, jogado entre os primeiros quatro classificados. As despromoções serão decididas através de um play-out, realizado pelas últimas quatro equipas da tabela.

Se o caso for grave o suficiente para impedir a realização de jogos de futebol- a existência de uma segunda fase de confinamento, por exemplo- o título será atribuído mediante utilização de um algoritmo que considera pontos, jogos em casa e fora. O algoritmo apenas será utilizado para determinar o campeão e despromoções.

A Champions, Paulo Fonseca e a permanência

A intromissão da Lazio na corrida ao título, depois de um início em que o Inter de Milão surgiu como o principal concorrente da Vecchia Signora, baralhou as contas também dos candidatos aos lugares de Champions.

A equipa da capital iria estar nessa disputa, mas a brilhante campanha atira-a para a mais importante corrida da Serie A. Assim, o Inter aparece no terceiro lugar, distante, parece, do Scudetto, mas nove pontos acima do quinto posto. Nerazzuri, Juventus e Lazio estão lançados para a Liga dos Campeões 2020/21 e, portanto, fica em aberto uma vaga: Roma e Atalanta são os principais candidatos ao lugar. A equipa de Bérgamo tem três pontos de vantagem sobre a de Paulo Fonseca.

Na luta pela permanência, SPAL e Brescia estão afundados na tabela, sendo confusa a situação entre Udinese (28), Torino (27), Sampdoria (26), Génova (25) e Lecce (25). Entre os quatro emblemas há três pontos de distância, sendo ainda muito precoce antecipar quem possa descer de divisão nesta altura. Mesmo Brescia e Spal -18 e 16 pontos respetivamente- estão apenas dependentes de si próprios para se salvarem.

O jogo do título?

Na luta pelo título, Lazio e Juventus têm ainda duelos de elevado grau de dificuldade. Os romanos deslocam-se ao terreno da Atalanta, recebem o Milan e terminam o campeonato em Nápoles.

A Juventus ainda terá de se deslocar a Milão para defrontar a equipa de Rafael Leão e Ibrahimovic, e recebe a Atalanta e a Roma, parecendo ter um calendário mais fácil até final do campeonato.

Importa salientar que as duas equipas ainda se vão encontrar em Turim, em jogo a contar para a 34.ª jornada, num duelo que pode decidir para quem vai o título. Na primeira volta, a Lazio venceu por 3-1, e ainda nesta temporada os laziale voltaram a vencer a turma de Sarri por 2-1 na decisão da supertaça italiana.

Os artistas da Serie A

Depois de ter sido melhor marcador por uma vez em Inglaterra e três vezes em Espanha, Cristiano Ronaldo procura ser o primeiro jogador a conseguir ser o máximo artilheiro em três das principais ligas europeias. O português, que leva 21 golos, sabe que não terá vida fácil, pois o líder da tabela, Ciro Immobile, tem 27 neste momento. Lukaku é terceiro nesta luta, com 17 golos.

Num campeonato bem disputado até ao momento, na Lazio têm despontado Correa, Milinkovic-Savic e Luís Alberto, motores do meio campo romano. Entre os três somam 15 golos e 17 assistências.

Na Atalanta, Alejandro Goméz tem sido um pequeno génio, e soma seis golos e oito assistências até ao momento. O seu companheiro de equipa Ilicic tem sido um dos destaques positivos da liga (e da Champions depois do poker ao Valência) e soma 15 golos e sete assistências até ao momento.