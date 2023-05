A decisão da Liga passa muito pela jornada 31, com foco máximo no Benfica-Sp. Braga de sábado. A quatro jornadas do fim, são seis pontos a separar as duas equipas e pelo meio está o FC Porto, que joga em casa de um Arouca candidato à Europa, quando está a quatro pontos da frente. O líder Benfica recebe a equipa que mais lhe complicou a vida nesta temporada. E não só. O Sp. Braga tem vindo consistentemente a ganhar estatuto nos confrontos diretos para a Liga, não só com as águias mas também com os tradicionais candidatos ao título.

Esse crescimento fica bem expresso se fizermos um «campeonato a quatro» entre Benfica, Braga, FC Porto e Sporting, tendo como horizonte as últimas cinco temporadas. Tudo somado, o Sp. Braga ganhou mais pontos até aqui no conjunto desses duelos do que os «leões». Ainda sem as contas da atual temporada fechadas – além do Benfica-Braga falta o Sporting-Benfica -, o FC Porto é a equipa que mais pontos somou nos confrontos entre os quatro, um total de 54. O Benfica tem 43 e o Sp. Braga soma nesta altura 33, mais um do que o Sporting.

No campeonato, o crescimento do Sp. Braga está a tornar-se mais sustentado no confronto direto com os rivais. Esse é talvez o último patamar no objetivo de quebrar a derradeira barreira e conquistar o campeonato nacional para um clube que tem vindo sistematicamente a consolidar estatuto. Porque de resto o Braga já se fez grande há anos. Há vários marcos a assinalá-lo: o segundo lugar na Liga em 2009/10, a presença na final da Liga Europa na temporada seguinte, perdida para o FC Porto depois de superar o Benfica na meia-final, as três finais ganhas frente ao FC Porto – as Taças da Liga de 2012/13 e 2019/20, a Taça de Portugal em 2015/16 – e ainda a segunda Taça de Portugal conquistada em 2021, frente ao Benfica.

A ideia de que o Sp. Braga já ganhou por direito próprio lugar no campeonato dos grandes na Liga, de olhos nos olhos com os rivais, ganha ainda mais peso se olharmos para trás. Se no total das cinco épocas anteriores os arsenalistas apenas conseguiram quatro vitórias frente aos chamados três grandes, desde 2018/19 já somaram dez triunfos nesse «campeonato». O último dos quais a vitória caseira sobre o Benfica já nesta temporada, que quebrou a invencibilidade da equipa de Roger Schmidt.

A quebrar barreiras frente ao Benfica

Nas últimas cinco épocas o Sp. Braga ganhou sempre pontos aos rivais. Sobretudo ao Benfica. Foram quatro vitórias nos últimos nove confrontos para a Liga, contra cinco triunfos das águias. Até 2020, o Sp. Braga apenas tinha vencido por uma vez na Luz para o campeonato, no já muito distante ano de 1954. Desde então conseguiu dois triunfos, nas temporadas 19/20 e 20/21. Curiosamente, essas vitórias aconteceram entre duas derrotas pesadas em casa do Benfica: 6-2 em dezembro de 2018 e 6-1 na época passada.

Dores de crescimento? Talvez, como terá sido outra goleada sofrida já nesta temporada, o 5-0 em Alvalade. Nas últimas cinco épocas, o Sporting é aliás dos três tradicionais grandes aquele que tem melhor registo com os arsenalistas na Liga: seis vitórias e um empate, contra três triunfos do Sp. Braga. Com o FC Porto, o saldo é de cinco vitórias portistas, dois empates e três triunfos bracarenses.

Esta época, o Sp. Braga não só foi a primeira equipa a vencer o Benfica, como foi aquela que o fez até agora por uma margem mais expressiva, com o 3-0 a fechar o ano de 2022 e uma primeira metade da temporada em que as águias voaram sobre a Liga. Mas também já deixou o Benfica pelo caminho nos quartos de final da Taça de Portugal, levando a melhor nos penáltis. Somando todas as competições, o Benfica venceu apenas três dos últimos dez confrontos com o Sp. Braga. Só tem pior registo com o FC Porto.

FC Porto vence campeonato a quatro... e a três

De volta ao campeonato a quatro, o Benfica é até agora a equipa com menos pontos somados, quatro no total depois da vitória sobre o FC Porto e do empate com o Sporting na primeira volta, mas ainda lhe faltam dois jogos. O Sp. Braga leva cinco pontos, fruto do triunfo sobre o Benfica e dos empates com Sporting e FC Porto, tantos quanto o Sporting, que ainda recebe o Benfica no dérbi da penúltima jornada. O FC Porto já garantiu que terminará na frente deste «campeonato». Já tem as contas fechadas e fez nada menos do que 13 pontos, já com as contas fechadas.

Os dragões também são desde já, aliás, os vencedores do mini-campeonato dos clássicos entre os tradicionais três «grandes», independentemente do que acontecer no Sporting-Benfica da penúltima jornada. Historicamente, a tendência é para que o campeão nacional seja a equipa que levou a melhor no conjunto desses duelos diretos. Isso só não aconteceu por uma vez nas últimas dez temporadas, quando o Benfica levou o título em 2015/16 vencendo «apenas» o decisivo dérbi com o Sporting, depois de ter perdido todos os outros clássicos da época.

O campeonato a quatro nas últimas épocas