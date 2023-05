O golo de João Neves no dérbi com o Sporting permitiu ao Benfica sair de Alvalade com um ponto e ir para a última jornada com a possibilidade de ter dois resultados na equação frente ao Santa Clara para conquistar o 38.º título de campeão nacional.

À entrada para a jornada decisiva da Liga, o Maisfutebol foi ver os golos em tempo de compensação nos jogos de Benfica e FC Porto e qual a real influência que tiveram (e ainda podem ter) na discussão do campeonato.

Neste domingo, o Benfica resgatou, pela segunda vez em 2022/23, pelo menos um ponto para lá do minuto 90. A primeira - e única até agora - havia acontecido na 5.ª jornada, quando na receção ao Vizela a equipa de Roger Schmidt fez o 2-1 final graças a um penálti convertido por João Mário aos 90+11 minutos, golo que permitiu às águias somarem mais dois pontos além do que já estava assegurado em caso de empate.

O atual líder do campeonato também já teve um dissabor para lá da hora. Em Chaves, na 28.ª jornada, viu escapar-lhe um ponto quando, aos 90+4m, Issah Abass deu a vitória (1-0) aos flavienses.

Assim, o saldo pontual em tempo de compensação é positivo para o Benfica em 2 pontos.

E o FC Porto?

Bem. A equipa de Sérgio Conceição consegue tirar mais proveito dessa fase do jogo. Contas feitas, resgatou 5 pontos depois de ser levantada a placa com o tempo de compensação.

A luta até ao fim começou por compensar na 7.ª jornada: na deslocação a casa do Estoril, o FC Porto evitou a derrota e, por isso, somou um ponto graças a um golo de Mehdi Taremi, que marcou de penálti aos 90+9 minutos.

Depois, na jornada 20 com o Sporting em Alvalade, Pepê fez o 2-0 para os azuis e brancos aos 90+4 minutos. O golo do polivalente brasileiro acabou, no entanto, por revelar-se crucial para a conquista de dois pontos, já que a fechar Youssef Chermiti marcou para o Sporting.

Mais recentemente, na 32.ª jornada, o golo de Danny Namaso aos 90+3m permitiu ao FC Porto derrotar o Casa Pia (+2 pontos) mas, mais do que isso, impediu que o Benfica se sagrasse virtualmente campeão devido à substancial diferença entre golos marcados e sofridos entre os dois primeiros classificados.

À entrada para a última jornada, dois pontos separam Benfica e FC Porto na classificação, depois de à 26.ª jornada a diferença entre as duas equipas ter estado nos dez pontos. O conjunto de Sérgio Conceição não atirou a toalha ao chão, venceu na Luz e beneficiou de outros deslizes dos encarnados. E também do saldo de pontos conquistados no tempo de compensação, que lhe permite esticar a decisão da Liga até ao derradeiro sprint.