A elevada carga competitiva do Benfica em agosto, com quatro jogos decisivos para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, fará com que a equipa de Jorge Jesus termine o mês com oito jogos realizados, o dobro dos principais rivais.

A elevada carga competitiva numa fase inicial da época, aliada à importância - desportiva e financeira - de marcar presença na Champions, tem levado o técnico das águias a implementar profundas transformações nos onzes iniciais que tem apresentado de três em três dias.

No primeiro jogo da Liga, diante do Moreirense, os encarnados entraram em campo com seis novidades em comparação com o primeiro jogo com o Spartak Moscovo; e no fim de semana, na Luz diante do Arouca, houve sete mexidas relativamente ao duelo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Não será, por isso, surpreendente o número de 23 jogadores utilizados por Jorge Jesus nas quatro primeiras partidas oficiais de 2021/22.

André Almeida foi o 22.º jogador utilizado por Jorge Jesus em jogos oficiais em 2021/22. O 23.º foi Carlos Vinícius, que entrou na reta final do jogo com o Arouca

Na lista, para a qual entraram no sábado André Almeida e Carlos Vinícius, há apenas dois totalistas: Odysseas Vlachodimos e Nicolás Otamendi, ambos com 360 minutos. Segue-se Lucas Veríssimo (270) num elenco onde sete atletas (Otamendi, Vlachodimos, Gonçalo Ramos, Rafa, Everton, Gilberto e Taarabt) estiveram em todos os jogos, mas só os dois primeiros foram titulares em todos eles.

Dos jogadores que compõem o plantel principal do Benfica - e excluindo os que têm sido utilizados pela equipa B - apenas Helton Leite, Mile Svilar, Ferro, Chiquinho, Florentino, Jota, Darwin e Rodrigo Pinho não foram utilizados. Neste lote há jogadores lesionados (Ferro, Darwin e Rodrigo Pinho) e outros apontados à porta de saída da Luz, casos de Jota, Florentino e Chiquinho. Destes oito, Florentino foi o único dos jogadores de campo que chegou a sentar-se no banco de suplentes e não somou qualquer minuto. Lembrar que Andreas Samaris, Gabriel e Tomás Tavares não têm trabalhado às ordens de Jorge Jesus.

Entre as 18 equipas da Liga, nenhuma utilizou mais jogadores neste arranque de época do que os encarnados até esta segunda-feira, dia em que ainda vão entrar em campo mais quatro equipas: Boavista, Paços de Ferreira, Belenenses e Marítimo. Apenas Famalicão (com os mesmos quatro jogos do Benfica) e Santa Clara, já com sete partidas oficiais em 2021/22, utilizaram 23 atletas.

FC Porto (dois jogos), Sporting (três) e Sp. Braga (três) utilizaram, respetivamente, 17, 18 e 22 jogadores. Os azuis e brancos estão, aliás, no grupo de equipas que menos atletas lançaram em jogo, juntamente com Gil Vicente, Boavista e Belenenses.

Jogadores utilizados pelo Benfica em 2021/22: