«Há situações durante as épocas em que a bola queima em alguns momentos.»

Nélson Veríssimo reconheceu-o após mais um péssimo resultado do Benfica em 2021/22, que deixou os encarnados a 12 pontos do líder FC Porto e novamente a seis do Sporting.

Nesta Liga, os encarnados já deixaram escapar 16 pontos, mais - e olhando apenas para a última década - do que nas épocas completas de 2018/19 (15), 2015/16 (14) e 2012/13 (13).

Mas onde está o maior problema do Benfica? No futebol praticado - reconhece-o até o próprio presidente - e, para sermos mais objetivos, no Estádio da Luz, onde as águias já deixaram escapar 11 pontos: mais seis do que o Sporting e 11 (!) do que o FC Porto em igual número de jogos nas respetivas casas.

É no (des)conforto do lar que a bola parece queimar mais à equipa de Veríssimo.

Desde 2004/05, a primeira época completa realizada pelos encarnados na nova Luz (inaugurada em outubro de 2003), este é o segundo pior registo histórico após os dez primeiros jogos na Liga dentro de portas. Das 18 temporadas em análise, apenas em 2007/08 se viu pior até esta mesma altura: 13 pontos ao décimo encontro em casa. Nesse ano, recorde-se, o Benfica terminou o campeonato no 4.º lugar - a pior campanha desde 2001/02 - com 54 pontos e pelo caminho teve três treinadores: Fernando Santos, José Antonio Camacho e o interino Fernando Chalana.

Épocas com mais pontos perdidos pelo Benfica na nova Luz após 10 jogos em casa para a Liga e o registo no fim da prova:

Época Após dez jogos No fim do campeonato 2007/08 13 18 2021/22 11 - 2004/05 11 12 2005/06 7 14 2020/21 7 12 2008/09 6 14 2019/20 3 13

Mas não é só no desperdício pontual em casa que o Benfica está na fronteira de um registo histórico negativo. É que três derrotas numa só edição da Liga na nova Luz foi o pior que os encarnados experienciaram até aos dias de hoje. Curiosamente, não aconteceu em 2007/08, quando a águia viu voar 18 pontos, mas sim em 2019/20, todas na fatal segunda volta sob comando de Bruno Lage.

Se alargarmos a análise à antiga Luz, é preciso recuar mais alguns anos para se encontrar uma temporada com mais do que três desaires para o campeonato. Nem sequer foi em 2000/01, naquela que, até hoje, se mantém como a pior época de sempre do Benfica com um sexto lugar. Aconteceu em 1996/97, quando os encarnados foram derrotados quatro vezes em 17 jogos.