Quatro jogos, quatro derrotas. É este o saldo do Benfica nos duelos com os rivais Sporting e FC Porto em 2021/22.

Depois de Sporting (1-3 na Luz), FC Porto (3-0 e 3-1 no Dragão), neste sábado, na final da Taça da Liga diante dos leões, os encarnados voltaram a ser superados (1-2 por outro dos chamados grandes.

Por ser tão rara na história do Benfica, esta sequência não pode deixar de ser notícia, mas nem é preciso viajar muitos anos na máquina do tempo para encontrar pior do que este registo de quatro derrotas nos quatros primeiros jogos de uma temporada contra FC Porto e Sporting. Em 2015/16, com Rui Vitória, as águias perderam os primeiros cinco (!) dérbis/clássicos realizados. Sporting (Supertaça), FC Porto (Liga), Sporting (Liga), novamente Sporting (Taça de Portugal) e FC Porto, para a Liga.

Só ao sexto e último duelo frente a um dos principais rivais, os encarnados colocaram um ponto final naquele que ameaçava transformar-se num apagão total na história do clube em jogos desta envergadura numa só temporada: venceram o Sporting em Alvalade e saltaram para a liderança de um campeonato que viriam a conquistar.

Desde 1934/35, quando o campeonato nacional foi criado, nunca o Benfica foi derrotado sempre pelos dois maiores rivais em todos os encontros oficiais de uma época. Em 1939/40, as águias até perderam os quatro jogos realizados com Sporting e FC Porto para o campeonato, mas salvaram a honra através do Campeonato de Lisboa, competição então oficial e posteriormente extinta, na qual obtiveram uma vitória e um empate diante dos verde e brancos.

Nesta temporada, o Benfica tem agendados ainda mais dois jogos - um frente a cada equipa - contra Sporting e FC Porto, ambos na Liga. A equipa de Nélson Veríssimo tem, por isso, pelo menos (porque não pode ser excluído ainda um hipotético confronto entre Benfica e Sporting na Champions) duas oportunidades para evitar um registo negativo inédito na história do clube desde a criação da Liga.