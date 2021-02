Um desempenho pouco condizente com uma equipa de pergaminhos elevados. É a conclusão imediata que e retira dos resultados do Benfica em 2021.

Em 15 jogos desde a viragem do ano, os encarnados venceram cinco, empataram sete e perderam três, o que dá uma baixa taxa de sucesso de 33,3 por cento.

Nos últimos quatro, e já depois de aparentes sinais de retoma com duas vitórias diante de Famalicão e Estoril, a equipa de Jorge Jesus não somou qualquer triunfo (três empates e uma derrota), situação inédita até agora na presente temporada.

A última vez que tal acontecera foi na temporada transata: na altura, com Bruno Lage no comando da equipa, o hiato até foi de cinco partidas (só empates), entre o final de fevereiro e meados de junho, já depois do regresso à competição após paragem devido à pandemia.

Se o final da temporada passada foi um autêntico pesadelo para o clube da Luz, 2021 não está a ser melhor. Ora repare: a equipa de Jorge Jesus virou o ano a dois pontos do líder Sporting (está agora a 15) e ainda «viva» na Taça da Liga e na Liga Europa, duas competições que já riscou do calendário.