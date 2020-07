A regra é clara e só permite duas exceções: quem chega à frente na curva que antecede a reta das últimas cinco jornadas da Liga, já não permite ultrapassagens e é campeão nacional. A estatística endossa o favoritismo absoluto ao FC Porto.

As duas únicas exceções a esta realidade nos últimos 24 campeonatos – todos os que foram disputados com a vitória a valer três pontos - beneficiam, ainda por cima, os azuis e brancos. Os dragões, enquanto líderes, nunca desperdiçaram seis pontos com cinco jogos por realizar. Este ano, aliás, esses seis pontos até são sete, devido à vantagem no confronto direto com o Benfica.

Na temporada 2012/13, o Benfica apresentava uma vantagem de quatro pontos sobre os dragões, mas um empate na Luz contra o Estoril-Praia e a derrota no Dragão com o golo de Kelvin deixou Jorge Jesus de joelhos e Vítor Pereira em euforia.

O golo de Kelvin permitiu a Vítor Pereira deixar Jesus para trás

Mais recentemente, há dois anos, o quadro voltou a permitir a queda do Benfica e a celebração do FC Porto. As águias tinham um ponto de avanço, antes de perderem no frente a frente com os dragões no Estádio da Luz. Héctor Herrera fez o golo decisivo e ganhou direito a um lugar especial nos corações tripeiros.

Nas restantes 22 edições da Liga contabilizadas pelo Maisfutebol para esta amostra, o líder à entrada para as cinco últimas jornadas nunca cedeu o lugar. É uma regra forte e seguida praticamente à risca.

Os 18 pontos de avanço conseguidos por Jesualdo são recorde

Desde a época 1995/96, ano de estreia dos três pontos por triunfo, a equipa que mais vantagem apresentou a faltar cinco jornadas foi o FC Porto treinado por Jesualdo Ferreira na temporada 2007/08: 18 pontos sobre o Benfica.

Três anos depois, André Villas-Boas levou os azuis e brancos a um título confortável e tinha 16 pontos de avanço nesta fase da prova.

Para fechar o pódio dos conjuntos mais dominadores, mais três exemplares do FC Porto: Bobby Robson (1995/96), António Oliveira (1996/97) e José Mourinho (2002/03) colocaram os dragões com 11 pontos de avanço sobre os perseguidores mais sérios quando faltavam cinco jogos para o encerramento da prova.

Jesualdo Ferreira tinha 18 pontos de avanço na época 2008/09

AVANÇO DO LÍDER DO CAMPEONATO A CINCO JOGOS DO FIM:

2019/20: FC Porto líder com 6 pontos sobre o Benfica (campeão: ?)

2018/19: Benfica e FC Porto empatados na liderança (campeão: Benfica)

2017/18: Benfica líder com 1 ponto sobre o FC Porto (campeão: FC Porto)

2016/17: Benfica líder com 3 pontos sobre o FC Porto (campeão: Benfica)

2015/16: Benfica líder com 2 pontos sobre o Sporting (campeão: Benfica)

2014/15: Benfica líder com 3 pontos sobre o FC Porto (campeão: Benfica)

2013/14: Benfica líder com 7 pontos sobre o Sporting (campeão: Benfica)

2012/13: Benfica líder com 4 pontos sobre o FC Porto (campeão: FC Porto)

2011/12: FC Porto líder com 1 ponto sobre o Benfica (campeão: FC Porto)

2010/11: FC Porto líder com 16 pontos sobre o Benfica (campeão: FC Porto)

2009/10: Benfica líder com 6 pontos sobre o Sp. Braga (campeão: Benfica)

2008/09: FC Porto líder com 4 pontos sobre o Sporting (campeão: FC Porto)

2007/08: FC Porto líder com 18 pontos sobre o Benfica (campeão: FC Porto)

2006/07: FC Porto líder com 4 pontos sobre o Sporting (campeão: FC Porto)

2005/06: FC Porto líder com 2 pontos sobre o Sporting (campeão: FC Porto)

2004/05: Benfica líder com 1 ponto sobre Sporting (campeão: Benfica)

2003/04: FC Porto líder com 5 pontos sobre o Sporting (campeão: FC Porto)

2002/03: FC Porto líder com 11 pontos sobre o Benfica (campeão: FC Porto)

2001/02: Sporting líder com 1 ponto sobre o Boavista (campeão: Sporting)

2000/01: Boavista líder com 4 pontos sobre o FC Porto (campeão: Boavista)

1999/00: Sporting líder com 2 pontos sobre o FC Porto (campeão: Sporting)

1998/99: FC Porto líder com 5 pontos sobre o Boavista (campeão: FC Porto)

1997/98: FC Porto líder com 10 pontos sobre o Benfica (campeão: FC Porto)

1996/97: FC Porto líder com 11 pontos sobre o Sporting (campeão: FC Porto)

1995/96: FC Porto líder com 11 pontos sobre o Benfica (campeão: FC Porto)