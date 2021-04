A veia goleadora do Sporting tem vindo a cair a pique desde a viragem da Liga.

A equipa de Ruben Amorim marcou 12 golos nos nove jogos já realizados na segunda volta da competição, o que dá uma média de 1,3 remates certeiros por partida, um registo pouco habitual para um líder e que em nada condiz com o registo dos leões nas primeiras 17 jornadas: o Sporting terminou a primeira volta com 36 golos marcados (mais de 2 golos por jogo) e o segundo melhor ataque, apenas atrás do FC Porto com 39.

Na segunda metade da Liga, há cinco equipas com melhor registo goleador: Benfica (18), FC Porto e Portimonense (16), Santa Clara e Sp. Braga, ambas com 15 tentos. Gil Vicente e Boavista, que estão na metade inferior da tabela classificativa, marcaram tanto com os lisboetas.

Atrás do Sporting estão Moreirense (11), Rio Ave (11), V. Guimarães (10), Famalicão (10), Tondela (9), Nacional (9), Farense (8), Paços de Ferreira (7), Farense (7) e Marítimo, que é a equipa menos concretizadora da segunda volta com apenas seis golos.

É preciso recuar até 5 de março para encontrar o último jogo em que a equipa de Ruben Amorim marcou mais do que um golo: vitória por 2-1 sobre o Santa Clara em Alvalade, partida decidida por Coates no quarto minuto do tempo de compensação. Seguiram-se duas vitórias por 1-0 (Tondela e V. Guimarães) e dois empates a um (Moreirense e, agora, Famalicão).

«Temos dificuldade porque muitas das equipas baixam muito. (...) Claro que temos dificuldades, perdemos profundidade e éramos uma equipa habituada a isso», reconheceu Ruben Amorim no final do jogo deste domingo a propósito das dificuldades do Sporting para chegar ao golo. Ainda assim, o treinador dos leões considerou que diante do Famalicão os leões criaram «muitas oportunidades».

O Sporting, que no espaço de uma semana viu a vantagem na liderança cair de dez para seis pontos, tem nesta altura o segundo melhor ataque da Liga ex-aequo com o Benfica, com 48 golos, menos sete do que o FC Porto.