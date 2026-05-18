O FC Porto, campeão nacional em título, acabou a época com 88 pontos, mais 17 do que na temporada 2024/25 (71). Com este crescimento, os dragões lideram a lista de melhorias pontuais em relação à época passada.

A vitória caseira dos azuis e brancos sobre o Santa Clara (1-0), na última jornada da Liga, foi fundamental para ultrapassar o Gil Vicente na lista de maiores crescimentos pontuais. Os gilistas ficaram para trás depois da derrota na visita a Alvalade, com o Sporting, por 3-0.

Ainda assim, os orientados de César Peixoto terminaram no sexto lugar, com 50 pontos, mais 16 do que os 34 em 2024/25.

Para fechar o pódio de crescimentos pontuais aparece o Famalicão, com 54 pontos, nove a mais do que na época passada. Os famalicenses terminaram na quinta colocação, duas acima da temporada passada.

Nesta lista constam ainda o Arouca, com mais quatro (38 para 42), o Moreirense, com mais três (43 para 40) e o Estrela da Amadora, com mais um (29 para 30).

Por outro lado, no topo da lista de crescimentos negativos foi o Santa Clara a ter a maior queda, terminando no 13.º lugar com 36 pontos, menos 21 do que na temporada passada (57), que tinha valido o quinto posto e o acesso à pré-eliminatória da Liga Conferência.

O Casa Pia, com menos 15 pontos (45 para 30) e o Vitória de Guimarães, com menos 12 (54 para 42) fecham as restantes quedas significativas em relação à temporada passada.

Já o Sp. Braga (66 para 59) e o Estoril Praia (46 para 39) concluíram a presente temporada com menos sete pontos do que na época 2024/25. Na época passada, os minhotos tinha outro treinador - Carlos Carvalhal - enquanto os estorilistas já eram orientados por Ian Cathro.

Benfica e Sporting não mexeram em termos pontuais, vendo apenas mudanças na tabela classificativa. Os leões caíram ao segundo lugar da tabela, ultrapassados pelo FC Porto, enquanto as águias desceram ao terceiro lugar, perdendo a vaga para a Liga dos Campeões.

O Tondela e o Alverca não constam da análise por terem chegado à Liga esta época, depois de serem promovidos na época passada.