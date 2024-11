* Por Guilherme Terras Marques

Numa altura em que o campeonato pausa novamente para os compromissos das seleções, olhemos para as contas da Liga e tentemos perceber que diferenças ou semelhanças existem face à última época.

No que diz respeito à luta pelo título, é possível perceber que existe uma ligeira mudança face ao último ano.

Com 11 jornadas jogadas na temporada passada, Benfica e Sporting encontravam-se com 28 pontos, com os encarnados a ocuparem o primeiro lugar e os leões a segunda posição.

Este ano, o Sporting soma mais cinco pontos e é líder isolado com 33 e ainda sem ceder qualquer ponto. O Benfica por outro lado, com um jogo em atraso, tem 25 pontos somados, podendo igualar os últimos 28 caso ganhe o jogo adiado frente ao Nacional, mas é terceiro, por enquanto.

Já o FC Porto, com 27 pontos nesta altura, soma mais dois pontos do que na época passada na mesma data e ocupa um lugar acima esta temporada, o 2.º.

Pelo Minho, Sp. Braga e Vitória de Guimarães encontram-se ligeiramente atrás este ano comparativamente à época passada. Em 2023, os bracarenses somavam 23 pontos e seguiam logo atrás do pódio. Agora, têm apenas 20 e estão na quinta posição. O Vitória, contudo, apesar de ocupar igualmente a sexta posição tem menos um ponto conquistado (18). Já o Famalicão, que também ocupa a mesma posição, a sétima, soma mais um ponto.

O Moreirense, treinado por Rui Borges no último ano, seguia na luta pelos lugares europeus e estava metido entre os rivais do Minho na quinta posição. Esta temporada, César Peixoto leva os cónegos com menos 3 pontos, 17, e segue no oitavo posto. Na mesma medida, também Boavista e Estrela da Amadora regrediram em relação ao último ano. Os boavisteiros caíram 5 posições, de 9.º para 14.º, e os tricolores três, de 12.º para 15.º.

Ainda assim, a maior queda é do Farense. Em 2023, por esta altura, os algarvios seguiam no oitavo posto com 16 pontos. Em 2024, levam apenas cinco pontos em 11 jornadas e estão no último lugar do campeonato.

Em sentido contrário, Estoril, Arouca e Casa Pia conseguiram melhorar relativamente à temporada transata. Os canarinhos estão um lugar acima este ano (12.º), os arouquenses dois (16.º) e os gansos seis (9.º). A equipa de João Pereira foi quem registou uma das maiores melhorias, deixando o 15.º lugar e assumindo o 9.º, com mais três pontos.

A classificação e a diferença pontual relativamente à época anterior:

2024/2025:

1.º: Sporting, 33 pontos (+5)

2.º: FC Porto, 27 pontos (+2)

3.º: Benfica, 25 pontos (-3 * menos um jogo)

4.º: Santa Clara, 21 pontos (subida de divisão)

5.º: Sp. Braga, 20 pontos (-3)

6.º: V. Guimarães, 19 pontos (-1)

7.º: FC Famalicão, 17 pontos (+1)

8.º: Moreirense, 17 pontos (-3)

9.º: Casa Pia, 13 pontos (+3)

10.º: Rio Ave, 12 pontos (+3)

11.º: Gil Vicente, 10 pontos (-1)

12.º: Estoril Praia, 10 pontos (+-0)

13.º: AVS, 10 pontos (subida de divisão)

14.º: Boavista, 9 pontos (-6)

15.º: Estrela da Amadora, 9 pontos (-2)

16.º: Arouca, 8 pontos (+2)

17.º. Nacional, 8 pontos (subida de divisão)

18.º: Farense, 5 pontos (-11)