O empate do Benfica no Algarve com o Farense representou o nono jogo da Liga em que a equipa de Jorge Jesus deixou escapar dois ou três pontos e fez com que a média dos encarnados baixasse dos dois pontos por partida.

Um registo tão pouco habitual na história recente do clube da Luz que é preciso recuar até 2007/08 para encontrar pior à 20.ª jornada. Nessa temporada, as águias chegaram a esta ronda com 38 pontos, menos um do que os que têm agora, mas, curiosamente, no segundo posto. Fernando Santos, José António Camacho e Fernando Chalana foram os treinadores que comandaram a equipa numa das piores prestações de sempre na Liga e que terminou com um quarto lugar: 52 pontos, menos 23 do que o campeão FC Porto, e mais empates (13) e derrotas (4) do que vitórias (13).

Desde a introdução do sistema de três pontos por vitória, em 1995/96, há piores performances do que a atual nos encarnados, mas contam-se pelos dedo de uma mão. As piores aconteceram em 1997/98 e em 2001/02, épocas nas quais o Benfica terminou a jornada 20 com 36 pontos. Na primeira estava no segundo lugar, posição que manteve até à conclusão da prova; na segunda era quinto e acabou em quarto.

Também pior do que este era o registo do Benfica campeão nacional em 2004/05 com Giovanni Trapattoni: 37 pontos, ainda assim, suficiente para dividir a primeira posição com o FC Porto e para não comprometer uma época que terminaria com o regresso dos encarnados aos títulos após 11 anos de interregno. Isso só foi possível por tratar-se de um campeonato pontualmente nivelado por baixo e no qual nenhuma equipa obteve uma média superior a dois pontos por jogo, registo que nunca se havia verificado (nem voltou a verificar-se) desde a tal temporada de 1995/96.

Em 2000/01, os encarnados viveram a pior temporada da história. Concluíram-na no sexto lugar com 54 pontos e fora dos lugares de acesso às competições europeias. Mas até tinham amealhado mais pontos à 20.ª jornada do que a equipa de Jorge Jesus e o cenário era bem mais favorável: 40 pontos que valiam um segundo lugar.

O Benfica está no quarto lugar da Liga com 39 pontos, a 15 do líder Sporting. E essa distância para o topo é ainda um dado mais raro. Só em 1996/97 uma equipa dos encarnados teve um atraso tão ou mais significativo nesta fase do campeonato. Nessa temporada, as águias tinham 40 pontos e estavam no terceiro posto a 16 pontos do líder FC Porto de António Oliveira, que somava 18 vitórias e apenas dois empates. Terminaram-no na mesma posição, mas a colossais 27 pontos do campeão.