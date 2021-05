Com 79 pontos somados ao cabo de 31 jornadas, o Sporting ainda pode tornar-se na equipa que mais pontos amealhou numa edição de um campeonato.

Se vencer os três jogos que lhe restam (Boavista, Benfica e Marítimo), a equipa de Ruben Amorim chega aos 88 pontos e torna-se no campeão com mais pontos, ex-aequo com o Benfica de Rui Vitória (2015/16) e o FC Porto de 2017/18, a primeira época de Sérgio Conceição no comando técnico dos dragões.

É preciso ressalvar que já houve, no entanto, campanhas mais profícuas, mas nessas épocas a vitória ainda não era premiada com três pontos, o que só passou a acontecer, a nível nacional, a partir de 1995/96.

Se isso acontecesse, haveria quatro campeões que teriam terminado a época com mais do que os 88 pontos que representam um recorde absoluto que os leões estão em condições de alcançar.

Em 1994/95, numa Liga com as mesmas 34 jornadas do que esta, o FC Porto de Bobby Robson sagrou-se campeão com 62 pontos que seriam hoje 91.

Algumas épocas antes, em 1990/91, Sven-Goran Eriksson teria conduzido o Benfica ao título com 101 pontos em vez dos 69 com que fechou a campanha após 38 jornadas.

Seguem-se o FC Porto de Tomislav Ivic, que em 1987/88 teria somado 95 pontos, e o Benfica de Toni, que na temporada seguinte faria 90 pontos. Estes dois registos foram alcançados ao cabo de 38 jornadas e, teoricamente, poderiam ser superados pelo Sporting de Ruben Amorim, que teria ainda quatro jogos extra para somar mais 12 pontos.

Uma nota: nenhum desses campeões conseguiu sê-lo sem derrotas.

Nesta análise não entra o aproveitamento pontual, mas fica já a saber que nenhum dos cinco campeões acima referidos entra no top-5 dessa estatística encabeçada pelo Benfica de Jimmy Hagan, que em 1972/73 teria feito, com a vitória a valer três pontos, 86 pontos em 30 rondas.

Certo é que o Sporting, que está na iminência de se sagrar campeão nacional 19 anos depois, tem ainda dois recordes em cima da mesa: bater o máximo pontual do clube (86 pontos em 2015/16 com Jorge Jesus mas sem título associado) e juntar-se ao clube dos campeões com mais pontos.