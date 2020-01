O primeiro homem a chegar ao Benfica no mercado de transferências de inverno é Paulo Pereira. Em janeiro de 1995, o defesa central brasileiro chega à Luz proveniente do... FC Porto, de onde saíra seis meses antes.



Depois dele, e incluindo já Julian Weigl, são 59 nomes no total, não incluindo nestas contas Yony González, pois não fará parte do plantel principal.



O recorde está estabelecido da época 96/97: sete nomes para o plantel a meio da época, incluindo os inesquecíveis Amaral e Valdir Bigode.



Veja a lista completa e percorra a GALERIA DE FOTOS associada para recordar todos estes atletas.



Futebolistas contratados pelo Benfica no mercado de inverno:



1994-95 Paulo Pereira

1995-96 Mauro Airez

1996-97 Akwá, Amaral, Glenn Helder, El Hadrioui, Ronaldo, Tiago e Valdir Bigode

1997-98 Amaral, Deane, Kandaurov, Luís Carlos e Poborsky

1998-99 Cadete, Charles, Harkness e Saunders

1999-00 João Tomás, Machairidis, Sabry e Uribe

2000-01 André, Ednilson, Ricardo Esteves, Roger e Rui Baião

2001-02 Armando, Fernando Aguiar, Tiago e Jankauskas

2002-03 Bossio, Geovanni e Vasco Firmino

2003-04 Fyssas e Thornton

2004-05 André Luiz, Delibasic e Nuno Assis

2005-06 Robert, Manduca, Marcel, Marco Ferreira e Moretto

2006-07 David Luiz e Derlei

2007-08 Makukula, Sepsi

2008-09 x

2009-10 Kardec, Airton e Éder Luís

2010-11 Carole e José Luis Fernández

2011-12 x

2012-13 x

2013-14 x

2014-15 Jonathan Rodríguez

2015-16 Grimaldo e Jovic

2016-17 Pedro Pereira, Hermes, Pedro Nuno e Filipe Augusto

2017-18 x

2018-19 x

2019-20 Weigl