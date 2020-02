Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ele que passa. Ele? Ele, sim: o mercado de Inverno. Acabou mais uma edição de transferências à última hora, a janela de mercado devidamente autorizada pela FIFA a partir dos anos 90.

Em Portugal, a moda das transferências de inverno pegou, e de que maneira. O que justifica um olhar particular sobre os negócios que se fizeram neste mercado muito particular.

A começar pelo campeão, Benfica.

Sabia que o primeiro homem a chegar à Luz no mercado de transferências de inverno foi Paulo Pereira? Em janeiro de 1995, o defesa central brasileiro chegou à Luz proveniente do... FC Porto, de onde saíra seis meses antes.



Depois dele, e incluindo já Julian Weigl, Yony Gonzalez e Dyego Sousa, foram 61 nomes no total contratados em janeiro.



O recorde foi estabelecido da época 96/97: sete nomes para o plantel a meio da época, na fase do inesquecível Vale e Azevedo. Akwá, Amaral, Glenn Helder, Hadrioui, Ronaldo, Tiago e Valdir, os sete quê? Magníficos? De todo.

Mas há mais, muito mais.

Foi também nesta janela de transferências que chegaram ao Benfica craques como Amaral, Roger, David Luiz, Nuno Assis e Grimaldo, para além de Weigl, claro. O que significa que não se perdeu tudo



