Ljubinko Drulovic é um nome histórico no universo do FC Porto. É ele o primeiro reforço contratado no mercado de janeiro. Em bom rigor, Drulo chega às Antas em dezembro de 1993, proveniente do Gil Vicente, e ainda faz duas partidas nesse final de ano.



Os últimos homens pedidos por Sérgio Conceição são Manafá, Loum, Fernando Andrade e Pepe, em janeiro de 2019. O médio senegalês assina no último dia do mercado e é também o último a entrar nesta lista.



Veja a lista completa e percorra a GALERIA DE FOTOS associada para recordar todos estes atletas.



Futebolistas contratados pelo FC Porto no mercado de inverno:



1993-94 Drulovic

1995-96 Quinzinho e Matias

1996-97 Butorovic e Silvino

1997-98 Doriva e Secretário

1998-99 Esquerdinha, Deco e Vítor Baía

1999-00 Caju e Clayton

2000-01 Folha

2001-02 Kaviedes e Benni McCarthy

2002-03 Marco Ferreira

2003-04 Carlos Alberto, Maciel e Sérgio Conceição

2004-05 Cláudio Pitbull, Ibson, Leandro, Leandro do Bonfim e Léo Lima

2005-06 Adriano e Anderson

2006-07 Lucas Mareque e Rentería

2007-08 Hélder Barbosa e Rabiola

2008-09 Aly Cissokho e Andrés Madrid

2009-10 David Addy e Rúben Micael

2010-11 Iturbe

2011-12 Marc Janko, Danilo, Lucho Gonzalez

2012-13 Izmailov, Liedson, Fucile e Souza

2013-14 Quaresma

2014-15 Hernâni

2015-16 José Sá, Marega e Suk

2016-17 Soares

2017-18 Waris, Osorio e Paulinho

2018-19 Fernando Andrade, Pepe, Manafá e Loum