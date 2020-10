«Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje.» No futebol moderno, poucos levam esta máxima à letra. O período do mercado de transferências dura três meses – apenas dois meses neste verão de 2020 -, mas é muito comum ver os clubes a compor o plantel até ao último dia, já com alguns jogos oficiais nas pernas.



Esta terça-feira, 6 de outubro, encerra o período de entradas e saídas de atletas e teremos mais um dia agitado. As redes sociais, os rumores e o acompanhamento AO MINUTO vieram aumentar os níveis de adrenalina à volta deste dia.



O Maisfutebol não tem, porém, boas notícias para dar aos adeptos. Nos últimos cinco anos, os quatro clubes que têm estado no topo do futebol português não têm aproveitado bem estas derradeiras 24 horas. A regra tem sido esta: ou não contratam ou contratam mal.



No FC Porto, o último nome bem escolhido neste fecho mercado terá sido Jesus Corona. Já em 2015. No Benfica? Rafa Silva, em 2016. Basta ver a lista que lhe apresentamos para perceber que contratar tarde não tem sido um bom modelo de gestão.



2 DE SETEMBRO DE 2019:



FC PORTO:

. nada a assinalar



BENFICA:

. Morato: chegou do São Paulo e só fez um jogo na equipa A até agora



SPORTING:

. Jesé: emprestado pelo PSG, esteve em 17 jogos e marcou um golo

. Yannick Bolasie: voltou ao Everton, após 25 jogos e 2 golos

. Fernando: não chegou a jogar pelo Sporting e foi devolvido ao Shakhtar



SP. BRAGA:

. Wallace: fez 16 anos, por empréstimo da Lazio. Está agora na Turquia

. Uche Agbo: foi emprestado pelo Standard e durou quatro meses. Fez seis jogos.



31 DE AGOSTO DE 2018:



FC PORTO:

. Riechedly Bazoer: o Wolfsburgo emprestou-o, fez três jogos, marcou um golo e saiu.



BENFICA:

. nada a assinalar



SPORTING:

. nada a assinalar



SP. BRAGA:

. nada a assinalar



31 DE AGOSTO DE 2017



FC PORTO:

. nada a assinalar



BENFICA:

. Gabigol: fez cinco jogos e marcou um golo na Luz, emprestado pelo Inter

. Douglas: foi emprestado pelo Barcelona, mas só fez 11 jogos e saiu



SPORTING:

. nada a assinalar



SP. BRAGA:

. João Carlos Teixeira: cedido pelo FC Porto, esteve em 23 jogos, apenas 14 como titular

. Robert Muric: chegou do Ajax, mas nunca jogou pela equipa principal. Saiu sem glória



31 DE AGOSTO DE 2016



FC PORTO

. Willy Boly: fez oito jogos no FC Porto, emprestado pelo Sp. Braga, e saltou para os Wolves



BENFICA

. Rafa Silva: vai para a quinta temporada da águia ao peito. Tem 140 jogos e 39 golos



SPORTING

. Markovic: o Liverpool emprestou-o, mas foi infeliz em Alvalade. Só 14 jogos e dois golos



SP. BRAGA

. Douglas Coutinho: foi cedido por dois anos, mas apenas fez dois jogos em Braga

. Rui Fonte: fez 17 golos em Braga, saiu para a Premier League e voltou em 2019

. Oscar Benítez: não jogou no Benfica e no Sp. Braga só fez cinco jogos



31 DE AGOSTO DE 2015



FC PORTO:

. Layún: foi cedido pelo Watford e justificou a compra do passe. 80 jogos e 11 golos no Dragão

. Jesus Corona: 224 jogos e 29 golos depois, continua a ser um nome importante no Porto



BENFICA:

. nada a assinalar



SPORTING:

. nada a assinalar



SP. BRAGA

. Filipe Augusto: só fez 22 jogos e dois golos em Braga, antes de voltar a Vila do Conde

. Aaron Ñiguez: 15 jogos e nem um golo na passagem rápida por Braga

. Wilson Eduardo: iniciou uma relação bem sucedida de cinco anos em Braga (154 jogos/45 golos)



O FILME DO FECHO DO MERCADO NOS ANOS ANTERIORES



2014

Dia 1 de setembro, FC Porto e Benfica ativos para o fecho do mercado. No Dragão entram Otávio e José Campaña, na Luz a novidade é o italiano Bryan Cristante. Sílvio renova e Joel Campbell, potencial reforço, acaba por não ser jogador do Benfica. Neste mesmo dia, Jonas rescinde o contrato com o Valência, dias antes de ser reforço e figura maior no Estádio da Luz.



2013

O dia louco de Guilherme Siqueira. O brasileiro foi apontado ao Real Madrid, chegou a ser visto no aeroporto de Madrid, mas Fábio Coentrão não saiu e Siqueira ficou... livre para o Benfica. No mesmo dia, Ivan Piris e Vítor Silva foram oficializados como reforços do Sporting e o FC Porto apenas levou Joris Kayembe para a equipa B.



2012

Mexidas na Luz: entra Lima, proveniente do Sp. Braga, e sai Javi Garcia para o City de Manchester. O Sporting inscreve Júlio Alves, mas o irmão de Bruno só joga na equipa B e no FC Porto a novidade do dia também não é feliz no clube: Héctor Quiñones.



2011

Este é um dia marcante na carreira de Yannick Djaló. O avançado sai do Sporting para o Nice, mas os documentos entram depois da hora e a transferência cai por terra. Nenhum dos outros grandes de Portugal investe neste dia, mas há duas movimentações importantes: Jan Oblak e cedido pelo Benfica à União de Leiria e Hélder Postiga troca o Sporting pelo Saragoça.



2010

Lembra-se de Tales de Souza? Nós também não. Rezam as crónicas que é este o avançado que o Sporting inscreve no último instante do último dia de mercado de 2010. Paulo Sérgio, treinador dos leões, quer um «pinheiro» para o ataque. Tales é médio e mede 1m68. Não faz um único jogo em Alvalade.