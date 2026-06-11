Mundial 2026: a análise às seleções do Grupo B
Análise de Óscar Botelho, analista de futebol e comentador da CNN Portugal
Análise de Óscar Botelho, analista de futebol e comentador da CNN Portugal
Canadá
Depois de regressar aos Campeonatos do Mundo em 2022, um dos anfitriões compete pela terceira vez em Mundiais, os canadianos beneficiam agora de uma geração talentosa que elevou significativamente o nível competitivo da seleção. O grande símbolo da equipa continua a ser Alphonso Davies, um dos laterais mais explosivos do futebol mundial, capaz de desequilibrar tanto defensivamente como ofensivamente. No ataque, Jonathan David mantém-se como a principal referência goleadora, a par do experiente Cyle Larin, com o imponente Promise David à espreita para fazer estragos na frente de ataque, este trio com remate fácil e colocado. Enquanto Stephen Eustáquio assume um papel fundamental na organização do meio-campo, dividindo tarefas no eixo central com Ismael Koné. Sob o comando de Jesse Marsch, desde 2024, em 4-4-2 construíram sólidas movimentações com e sem bola, com mentalidade adequada nos jogos particulares, numa aposta numa abordagem agressiva, intensa e vertical, procurando explorar a velocidade dos seus jogadores, possuindo argumentos para ambicionarem passar pela primeira vez a fase de grupos.
Suíça
Presença habitual nas grandes competições internacionais, a Suíça chega ao Mundial de 2026 com a reputação de uma das seleções mais consistentes da Europa, reflexo dessa regularidade a presença nos Oitavos de Final em cinco das últimas seis presenças nesta competição. Têm demonstrado uma notável capacidade para competir com adversários teoricamente superiores e a campanha de qualificação voltou a evidenciar a solidez coletiva que caracteriza a equipa helvética, vencendo de forma invencível o grupo com Eslovénia, Kosovo e Suécia. O médio Granit Xhaka continua a ser o líder natural, oferecendo experiência, qualidade de passe e capacidade de comando no meio-campo, em parceria com Remo Freuler e o possante e intenso Johan Manzambi. Na defesa, Manuel Akanji é a principal referência, enquanto jogadores como Dan Ndoye e Zeki Amdouni conferem largura e capacidade de atacar as linhas defensivas adversárias. Sob a liderança de Murat Yakin, desde Julho 2021, a partir do 3-4-3 privilegiam a organização tática em todos os momentos de jogo, a disciplina defensiva, apresentando-se confortáveis sem bola. A falta de um goleador de elite pode ser uma limitação em jogos equilibrados, assim como alguma incerteza tática, mas a profundidade e variabilidade do plantel e a experiência acumulada podem colmatar essas lacunas.
Qatar
Depois de conquistar a Taça Asiática em 2019 e de participar como anfitrião no Mundial de 2022, os qataris chegam a 2026 com uma geração mais madura e habituada a competir em contextos exigentes. A seleção continua a apostar num núcleo de jogadores formados através dos programas de desenvolvimento da federação, que transformaram o futebol do país. Akram Afif permanece como a principal figura da equipa, destacando-se pela criatividade, capacidade técnica e influência ofensiva. Ao seu lado, Almoez Ali, o melhor marcador da história do país, continua a ser uma ameaça constante na área adversária. Destacando ainda Pedro Miguel (Ró Ró) com sua eficácia e solidez na lateral direita e a leitura de jogo e margem de progressão de Mohamed Al-Mannai, podendo ocupar várias posições do setor intermédio. O treinador espanhol Julen Lopetegui, conferiu maior rigor tático e experiência internacional, procurando a partir do 4-3-3 em posse e 4-1-4-1 defensivo, mas para tornar a equipa mais competitiva perante adversários de maior qualidade, terão de ser muito mais eficazes na transição defensiva e conceder menos espaços entre linhas, evitando evidentes erros posicionais e consequentes coberturas.
Bósnia e Herzegovina
Depois de vários anos marcados por alguma instabilidade, os bósnios conseguiram construir uma equipa competitiva e equilibrada para assegurar a presença em 2026, uma dúzia de anos após a única presença. Embora a geração que brilhou em 2014 esteja a chegar ao fim, a seleção continua a contar com jogadores experientes e influentes: Edin Džeko, a maior figura e melhor marcador da história do futebol bósnio, permanece como símbolo da equipa, oferecendo liderança e capacidade de finalização e presença na aréa adversária, a par da mobilidade de Ermedin Demirovic. No meio campo, as coberturas de Benjamin Tahirović e a projeção ao longo de toda a lateral direita Amar Dedić conferindo largura, representam a renovação de um grupo que procura combinar juventude e experiência. Sob a orientação de Sergej Barbarez, antigo internacional bósnio, desde 2024, num 4-4-2 alternando entre o losango e em linha, a equipa aposta numa abordagem pragmática, valorizando a organização agressiva defensiva e jogo direto dada dupla de avançados e consequentes segundas bolas, como se verificou na eliminação da favorita Itália no playoff de apuramento. A irregularidade exibicional continua a ser um desafio, aliada à dificuldade de assumir o jogo através dos seus médios.