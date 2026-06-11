Estados Unidos

Um dos anfitriões recebem o Mundial com ambições renovadas e sob enorme expectativa, pela qualidade crescente da sua seleção e contínua evolução da sua liga interna, impulsionado por uma geração que acumula experiência nos principais campeonatos europeus, com o intuito de suplantar os oitavos de final que atingiram nas últimas três presenças. Christian Pulisic continua a ser a principal referência técnica e emocional da equipa, enquanto Weston McKennie, Giovanni Reyna, Antonee Robinson e Folarin Balogun acrescentam qualidade em todos os setores. A seleção destaca-se pela intensidade física, velocidade nas transições e versatilidade tática, embora por vezes revele dificuldades na gestão dos momentos mais exigentes dos jogos. Sob o comando do argentino Mauricio Pochettino, os norte-americanos procurarão desenvolver um futebol mais dominante e competitivo, num 4-2-3-1, ainda com falta de um onze base para projetar as ideias e solidificar processos ainda por enraizar.

Austrália

Os socceroos mantém-se como uma das seleções mais consistentes da Confederação Asiática e chega ao Mundial de 2026 determinada a prolongar a tradição de competitividade na sexta presença consecutiva nos palcos desta competição. Construíram a sua reputação através da organização coletiva, espírito de sacrifício e capacidade para superar adversidades, qualidades que voltaram a ser evidentes durante a qualificação, com apenas uma derrota (na receção ao Barém) em dezasseis jogos. Embora não possuam o talento individual de algumas das principais seleções mundiais, os australianos apresentam um grupo equilibrado e habituado a competir em contextos exigentes. O guarda-redes Mathew Ryan continua a ser uma figura de enorme influência, enquanto Jackson Irvine e Awer Mabil (que jogou no Paços de Ferreira) oferecem experiência e qualidade nos setores intermédio e ofensivo, onde emerge o rápido e imprevisivel extremo Nestory Irankunda. Sob a liderança de Tony Popovic, desde 2024, aposta numa estrutura sólida, privilegiando a disciplina tática e a eficácia nas transições rápidas, a partir do 3-4-3 que transita para 5-4-1 defensivo, num bloco maioritariamente compacto.

Paraguai

Depois de vários anos afastado dos grandes palcos internacionais, regressam ao Mundial com a intenção de recuperar o estatuto competitivo que o caracterizou durante boa parte da sua história, passando a fase de grupos em quatro das últimas cinco presenças. Tradicionalmente reconhecida pela solidez defensiva e pelo espírito combativo e agressivo nos duelos, a seleção paraguaia conseguiu construir uma campanha de qualificação consistente, demonstrando uma identidade clara e uma forte capacidade de organização, com o central Gustavo Goómez a comandar o setor mais recuado, num 4-4-2 em ambos os processos. Miguel Almirón continua a ser a principal figura da equipa, oferecendo criatividade, velocidade e capacidade de desequilíbrio no último terço. Ao seu lado, jogadores como Julio Enciso representam a nova geração que procura conduzir o futebol paraguaio a uma nova fase de crescimento. Sob o comando do experiente argentino Gustavo Alfaro, apostam numa abordagem pragmática, valorizando o equilíbrio entre os setores e a intensidade competitiva, com debilidades ao nível da criação e concretização das oportunidades de golos que criam em pouca quantidade.

Turquia

Apoiados numa das gerações mais promissoras da sua história recente chegam ao terceiro Mundial, sendo que na última presença há vinte e quatro anos atingiram o terceiro lugar. A seleção turca atravessa um período de renovação muito interessante, sustentado pelo aparecimento de jovens talentos que já brilham nos principais campeonatos europeus. Arda Güler é o principal símbolo desta nova geração, destacando-se pela criatividade, visão de jogo e capacidade técnica, juntando-se nomes como Hakan Çalhanoğlu, líder experiente do meio-campo, e Kenan Yıldız que consegue aliar talento à força e capacidade para desequilibrar a partir de qualquer corredor no último terço, num plantel vasto onde constam Karem Akturkoglu e Orkun Kokçu. A equipa caracteriza-se pela qualidade ofensiva, capacidade de circulação de bola e talento individual, embora por vezes revele alguma irregularidade defensiva. Sob a orientação do italiano Vincenzo Montella, desde 2023, a partir do 4-2-3-1, procurarão encontrar maior estabilidade competitiva e transformar o potencial do seu plantel em resultados concretos, apesar da falta de uma referência no centro do ataque.