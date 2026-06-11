Alemanha

Quatro vezes campeã do mundo e determinados em regressar ao lote das grandes favoritas ao título, depois de nas duas edições anteriores terem ficado pela fase de grupos. A qualificação confirmou a evolução da equipa, com apenas dois golos sofridos na derrota inaugural frente à Eslováquia, com a Mannschaft que alia agora juventude, criatividade e experiência internacional, voltando a apresentar sinais de crescimento através de uma nova geração extremamente talentosa. Reflexo disso são Jamal Musiala e Florian Wirtz rostos de uma geração capaz de marcar uma era, oferecendo qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de desequilíbrio em qualquer momento. Na defesa, Nico Schotterbeck é uma das referências de liderança e solidez a par da capacidade, abrangência, influência e polivalência de Kimmich. Sob o comando de Julian Nagelsmann, desde 2023, implementando um futebol dinâmico, agressivo e versátil, capaz de dominar os jogos através da posse de bola e da pressão alta. Apesar de ainda existirem dúvidas sobre a consistência defensiva em alguns momentos, nomeadamente na transição defensiva do 3-4-3 no processo ofensivo.

Equador

Os tricolores continuam a afirmar-se como uma das seleções mais promissoras da América do Sul e chega ao Mundial de 2026 apoiados numa geração jovem que combina talento, intensidade física e crescente experiência internacional. Depois de campanhas sólidas nas últimas qualificações sul-americanas, os equatorianos consolidaram-se como presença regular nas grandes competições, sendo a quinta presença em Mundiais, todas neste século. O médio Moisés Caicedo é a principal figura da equipa, destacando-se pela capacidade de recuperação, qualidade de passe e influência em todas as fases do jogo. Nas suas, jogadores como Piero Hincapié, Willian Pacho e Pervis Estupiñán representam o presente e o futuro de uma seleção em clara evolução, com Enner Valencia o melhor marcador e com mais de uma centena de internacionalizações, na frente de ataque. Sob a liderança do argentino Sebastián Beccacece, apostam num futebol intenso, vertical e agressivo, procurando explorar a velocidade e a força física dos seus jogadores, colmatando alguma falta de experiência competitivas dos jogadores mais adiantados, refletindo-se na falta de eficácia na finalização, no último terço.

Costa do Marfim

Os Elefantes Marfim chegam ao Mundial impulsionados pela conquista da Taça das Nações Africanas, assim como a invencibilidade sem qualquer golo sofrido na dezena de jogos da fase de qualificação e consequente ressurgimento de uma seleção que voltou a afirmar-se entre as principais potências do continente. Os marfinenses possuem um dos plantéis mais equilibrados de África, reunindo jogadores com experiência nos principais campeonatos europeus e uma geração jovem de enorme potencial. O setor ofensivo é explosivo e com recursos imprevisíveis ao nível da finta e desequilibrios a partir de ambas as alas com Amad Diallo e Yan Diomande, o setor intermédio e trabalhador e com alargada área de ação e equilíbrios conferidos por Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré e já referido setor defensivo sob o comando de Evan Ndicka. A equipa destaca-se pela capacidade atlética, intensidade física e versatilidade tática, características que a tornam extremamente competitiva em jogos de elevada exigência. Sob o comando de Emerse Faé, responsável pela conquista continental, encontrou estabilidade e confiança, a partir de um sólido e rotinado 4-3-3, desenvolvendo um modelo organizado e estruturado, sem perder a tradicional força e vertigem ofensiva.

Curaçau

A presença deste pequeno país no Mundial representa das grandes histórias antes do pontapé de saída desta edição da competição, sendo evidente como esta pequena nação das Caraíbas tem vindo a crescer de forma consistente ao longo dos últimos anos, beneficiando da integração de jogadores com experiência no futebol europeu e de um projeto federativo cada vez mais estruturado. O médio e capitão Leandro Bacuna continua a ser a principal figura da equipa, oferecendo liderança, experiência e qualidade técnica. Ao seu lado, jogadores como Juninho Bacuna e Jürgen Locadia acrescentam competitividade a um grupo que procura aproveitar ao máximo a oportunidade de jogar o maior palco do futebol mundial. Sob a orientação do veterano treinador neerlandês Dick Advocaat, que por problemas pessoais saiu dos comando durante três meses, terá de adaptar o seu 4-3-3 maioritariamente em posse que garantiu a vitórias nos dois grupos que disputou na qualificação, para uma aposta numa abordagem mais pragmática mantendo a organização coletiva, procurando compensar a diferença de qualidade individual através da disciplina tática e do espírito coletivo.