Bélgica

Os diabos vermelhos aterram no Mundial com uma seleção altamente competitiva e perigosa, apesar da desilusão em 2022, o sonho para a obtenção de títulos permanece, fruto da regularidade evidenciada em fases finais de Campeonatos do Mundo e Europeus, sustentada por uma base de jogadores experientes, tecnicamente e taticamente evoluídos, numa evidente transição de gerações. Há talento em todos os sectores, sendo que Kevin De Bruyne permanece como o principal cérebro da equipa, sendo decisivo na criação e controlo do ritmo de jogo, bem sustentado por Youri Tielemans, enquanto Thibaut Courtois garante segurança na baliza. No ataque, com a referência central do possante Romelu Lukaku, jogadores como Jeremy Doku e Leandro Trossard oferecem velocidade e capacidade de desequilíbrio, com Diego Moreira à espreita do seu espaço para se soltar, a partir dos corredores laterais. Sob o comando do francês Rudi Garcia, desde 2025, a partir de um sólido 4-2-3-1 procuram renovar o seu modelo de jogo sem perder competitividade, com o intuito de colmatar alguma fragilidade defensiva, com espaço entre setores na transição defensiva, expondo algumas fragilidades do setor mais recuado.

Irão

Atingem a sétima presença na competição, afirmando-se como uma das seleções mais fortes do futebol asiático com uma geração experiente e competitiva que ambiciona passar pela primeira vez a fase de grupos. Habitualmente dominante na sua região, têm conseguido manter consistência em fases de qualificação, demonstrando organização defensiva e eficiência ofensiva. Mehdi Taremi é a principal referência da equipa, destacando-se pela capacidade de finalização e movimentação no ataque. O meio campo é marcado por disciplina tática e forte capacidade de recuperação de bola, sendo Saeid Ezatolhahi o reflexo dessas caraterísticas. Sob o comando de Amir Ghalenoei, desde Março de 2023, a seleção aposta num modelo pragmático, baseado em linhas compactas e transições rápidas, partindo do 4231 variam permanentemente o dispositivo tático em função do adversário e capacidade de adaptação do plantel, compensando através da organização coletiva e do espírito competitivo, algumas debilidades para assumir o jogo perante adversários mais capacitados.

Egito

Os faraós atingem pela quarta vez a fase final do Mundial, com a ambição ultrapassar pela primeira vez a fase de grupos, dada a invencibilidade na qualificação. Fortemente associados ao talento de Mohamed Salah, a sua principal estrela capaz de decidir jogos em momentos de grande pressão, mas à sua volta, o coletivo tem vindo a evoluir, com jogadores como Omar Marmoush a acrescentar velocidade e capacidade ofensiva. Realçando ainda no sector mais recuado num dispositivo de três centrais o ágil guarda redes Mohamed El-Shenawy e Rami Rabia. No entanto, a equipa ainda enfrenta desafios no equilíbrio coletivo e na consistência defensiva, aspetos que têm condicionado o seu desempenho em grandes torneios, assim como a incapacidade de criação dos médios quando pressionados. Sob a liderança de Hossam Hassan, o melhor marcador da história da seleção, procuram construir uma identidade mais sólida e competitiva, valorizando a experiência dos seus principais jogadores, a partir do 3-5-2 em ambos os processos, reforçando a organização tática.

Nova Zelândia

Alcançaram a terceira presença em Mundiais como a principal representante da Oceânia (com vaga direta) e com o objetivo de mostrar evolução face às duas participações anteriores, onde ficaram em ambas na fase de grupos, apesar de chegar à competição com o pior ranking de todas as quarenta e oito participantes. Habitualmente dominante na sua confederação, a seleção neozelandesa tem tido mais dificuldades quando enfrenta adversários de maior nível competitivo, mas continua a crescer em organização e experiência internacional. Chris Wood permanece como a grande referência ofensiva da equipa, sendo responsável pela maioria das soluções de finalização e pela liderança dentro de campo, apesar de algumas lesões nesta época, destacando ainda no meio campo os equilíbrios e jogo posicional de Marko Stamenic e ligações ao sector ofensivo por parte de Sarpreet Singh. Caraterizamse pela robustez física, jogo direto, fruto da agressividade que colocam nos duelos, incluindo os aéreos, sendo naturalmente fortes nas bolas paradas defensivas e ofensivas. Sob o comando do inglês Darren Bazeley, a equipa aposta numa abordagem pragmática, a partir do 4-2-3-1, procurando ser competitiva defensivamente e eficaz nas poucas oportunidades ofensivas.