França

Uma das principais favoritas ao título, sustentada por uma das gerações mais completas do futebol mundial e por um histórico recente de enorme competitividade em grandes torneios. Finalista em dois dos últimos três Mundiais, a seleção gaulesa mantém uma profundidade de plantel impressionante, combinando estrelas estabelecidas com jovens talentos de elite. Kylian Mbappé continua a ser a principal referência ofensiva e um dos jogadores mais decisivos do planeta, enquanto Aurélien Tchouaméni e William Saliba representam a nova espinha dorsal da equipa. A França destaca-se pela versatilidade tática, capacidade física e qualidade individual em todos os setores, podendo adaptar o seu estilo a diferentes adversários. Sob o comando de Didier Deschamps, desde 2012 que mantém uma estrutura altamente competitiva e pragmática, os franceses procuram equilibrar talento ofensivo com solidez defensiva, a partir do 4-2-3-1 com bastante variabilidade táctica. O objetivo é claro: conquistar o terceiro título mundial e confirmar a hegemonia de uma geração de ouro prolongada.

Senegal

São uma das seleções africanas mais fortes e consistentes deste século, mantendo o estatuto conquistado após a vitória na Taça das Nações Africanas, em 2025 e as boas campanhas recentes em fases finais. Combinando talento individual, força física e uma organização coletiva muito sólida, sendo uma das formações mais difíceis de bater no continente africano. Sadio Mané continua a ser a principal figura e líder emocional do grupo, enquanto jogadores como Kalidou Koulibaly e Édouard Mendy garantem experiência e estabilidade no sector mais recuado. No setor ofensivo, Ismaïla Sarr acrescenta velocidade e imprevisibilidade. Sob o comando do conterrâneo Pape Thiaw, desde Dezembro de 2024, mantém uma identidade baseada na disciplina tática, intensidade e transições rápidas, em 4-3-3 no processo ofensivo. A equipa africana tem capacidade para competir de igual para igual com qualquer adversário do grupo e o objetivo passa por ultrapassar novamente a fase de grupos, como em 2022 e 2002.

Noruega

Atingem a quarta fase final, sendo a primeira participação em Mundiais neste século, com uma geração de enorme potencial, liderada por dois dos jogadores mais influentes do futebol europeu atual. Erling Haaland e Martin Ødegaard são os pilares de uma seleção que combina poder físico, qualidade técnica e ambição competitiva, além do possante Sorloth na frente e a dupla de médios Berge e Berg, contando a polivalência de Aursnes e irreverência de Schjelderup. Durante anos, foram vistos como uma equipa em crescimento, mas a maturação dos seus principais talentos transformou-a numa seleção capaz de competir com as melhores. A qualificação foi marcada por consistência e evolução coletiva, refletindo uma estrutura mais organizada e competitiva. A equipa destaca-se pela capacidade ofensiva, especialmente na finalização e criação de oportunidades, embora ainda possa apresentar fragilidades defensivas em jogos de alta exigência. Sob a liderança do norueguês Ståle Solbakken, aposta num dispositivo de 4-4-2 em ambos os processos num modelo equilibrado, procurando maximizar o impacto das suas estrelas sem perder a disciplina tática.

Iraque

Quatro décadas alcançam a segunda participação, após perder todos os jogos na edição de 1986 no México, garantiram a qualificação após playoff internacional derrotando a Bolívia, em terreno neutro, na estreia do selecionador australiano Graham Arnold que conduziu a seleção do seu país até aos Oitavos em 2022. Sendo uma das seleções asiáticas em maior crescimento, fruto de um processo de reconstrução e desenvolvimento sustentado ao longo dos últimos anos. A equipa conseguiu consolidar uma identidade competitiva na Ásia, baseada na organização defensiva, virtuosismo ofensivo, aliado ao talento e versatilidade entre o sector intermédio e ofensivo. Jogando habitualmente em 4-4-2, Aymen Hussein é a principal referência ofensiva da equipa, destacando-se pela presença física e capacidade de finalização, jogando com Mohanad Ali na frente, enquanto jogadores como Ali Jasim e Ahmed Qasem procuram arrancar a partir de ambas as laterais e representam o futuro da seleção. Adotaram uma abordagem pragmática, valorizando a estrutura defensiva e a eficácia nas transições rápidas, não dispondo do mesmo nível de talento individual das principais seleções do grupo, procurarão compensar através da entrega e organização coletiva.