Após a ausência no Catar-2022, os cafeteros estão determinados em recuperar o protagonismo que marcou algumas de suas melhores gerações. Tradicional força da América do Sul, a seleção colombiana construiu campanhas memoráveis em Mundiais recentes e confirmou sua evolução ao garantir a classificação para 2026 entre os primeiros colocados das eliminatórias da CONMEBOL.

A maior virtude está no poder ofensivo, fruto de jogadores rápidos, criativos e capazes de acelerar nas transições, tornando os ataques intensos e perigosos para qualquer adversário. Alternando o dispositivo tático entre o 4-3-3 e 4-2-3-1, fazendo uso da experiência acumulada por diversos atletas em competições internacionais reforça a competitividade do grupo. Em contrapartida, o sector mais recuado fica frequentemente exposto, nomeadamente nas laterais, devido a alguns espaços entre sectores na transição defensiva, especialmente diante de seleções de maior nível técnico, o que pode comprometer a regularidade ao longo da competição, assim como alguma fragilidade nas bolas paradas contra.

Entre os principais destaques individuais estão Luis Díaz, um veloz talento à solta a partir dos corredores laterais, o médio Richard Ríos, fundamental nas transições, misturando no mesmo sector com a experiência e capacidade de desequilíbrios de James Rodriguez e Quintero, bem conhecidos dos portugueses. Ainda no último terço realce para Jhon Arias, pela versatilidade e capacidade de criação para a referência central ofensiva e veia goleadora de Luis Suárez.

No comando da seleção está o argentino Néstor Lorenzo, responsável por condução de uma campanha sólida e competitiva nas eliminatórias, promovendo uma equipa equilibrada e organizada taticamente, explorando a qualidade dos avançados e a força do meio campo sem abrir mão da consistência defensiva e confiantes nos seus princípios de jogo.