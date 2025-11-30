Apesar das enormes dificuldades sentidas para bater o Nacional por 2-1, com reviravolta alcançada já dentro dos minutos finais, o Benfica fixou na Choupana novos recordes nesta edição da Liga.

A equipa de José Mourinho terminou a noite com um total de 31 (!) remates e superou o anterior melhor registo que pertencia ao Sporting desde a vitória sobre o Tondela por 3-0 na 10.ª jornada, quando a equipa de Rui Borges ensaiou 29 tentativas de remate.

Apesar disso, o número remates não se traduziu num elevado volume de grandes oportunidades: segundo dados da SofaScore, parceira do Maisfutebol, o Benfica construiu, apesar do bom registo de golos esperados (2.68), apenas três grandes ocasiões.

O conjunto encarnado fixou ainda um outro máximo na Liga 2025/26. Teve 64 ações com bola na área adversária, mais dez do que o Famalicão na receção ao Rio Ave (0-0) em agosto. O melhor registo das águias era, até este sábado à noite, de 53, na Luz frente ao Rio Ave (1-1).

No cômputo geral, o Nacional-Benfica foi o segundo jogo da prova com mais remates (37), apenas atrás do Tondela-Sporting (38) e foi a partida com mais ações com bola numa e noutra área: 69, o que significa que a equipa madeirense só teve cinco ações com bola na área das águias, isto apesar de ter estado a escassos minutos de infligir aos encarnados a primeira derrota nesta edição da Liga.