«Em relação a ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, acho que não me cabe a mim ter essa decisão. Tenho a minha decisão individualmente, não partilho, mas todos os dias quero melhorar, o meu objetivo é ser dos melhores na minha posição e espero conseguir.»

Esta foi a resposta de Nuno Mendes, na segunda-feira, quando questionado pelo Maisfutebol sobre se entendia estar entre os melhores laterais esquerdos do mundo.

Depois de Nuno Mendes não ser juiz em causa própria, o Maisfutebol, com o auxílio do SofaScore, olhou para os dados dos concorrentes de posição nas cinco principais ligas europeias e na Liga portuguesa, em várias categorias. De aspetos defensivos a ofensivos, contando os jogos pelo clube e pela Seleção esta temporada.

Nuno Tavares, Carreras e não só pelo meio

E, à mistura, surgem no top-10 das categorias analisadas, vários outros jogadores portugueses e outros que, sendo estrangeiros, jogam em Portugal. Casos de Nuno Tavares (Lazio), Diogo Dalot (Manchester United), Francisco Moura (FC Porto), Álvaro Carreras (Benfica), Maxi Araújo (Sporting), MT (Santa Clara) e Sandro Cruz (Gil Vicente).

Ex-Sporting destaca-se nos dribles, duelos e recuperações

Nas categorias analisadas, Nuno Mendes surge, sobretudo, em destaque nos dribles bem-sucedidos. Entre as «big-5» e a Liga portuguesa, Nuno Mendes surge no 3.º lugar, num ranking liderado por… Nuno Tavares, compatriota que joga na Lazio. Neste top-10 estão ainda Álvaro Carreras (6.º) e Maxi Araújo (8.º).

Ainda nos dribles, mas no que toca à taxa de sucesso, Nuno Mendes é 5.º, empatado com MT, do Santa Clara, 4.º. Carreras é 6.º. Gabriel Suazo, do Toulouse, está no topo.

Ainda em aspetos mais ofensivos, Nuno Mendes contabiliza seis golos e três assistências, surgindo no 7.º lugar nesta altura entre as ligas analisadas. No topo está um ex-Benfica, o espanhol Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Nos duelos terrestes ganhos, Nuno Mendes também se destaca, com o 5.º lugar, num ranking liderado por Patrick Dorgu (Manchester United). Este top-10 tem ainda Nuno Tavares (6.º) e Sandro Cruz (8.º).

Nas possas de bola ganhas e recuperações, Nuno Mendes é 6.º e 5.º na hierarquia, sendo que ambas são lideradas por… Carreras. Diogo Dalot, do Manchester United, também se evidencia nas recuperações (6.º).

Os números valem o que valem, mas Nuno Mendes, embora não estando no topo dos topos nas categorias individualmente, destaca-se em cada um dos aspetos, estando mesmo entre os melhores.

De resto, no computo geral, e com base nos dados do SofaScore, e num universo de 120 laterais esquerdos das «big-5» e da Liga portuguesa, Nuno Mendes é 2.º classificado na avaliação global do SofaScore. Só Grimaldo está à frente, numa avaliação que compreende o número de jogos disputados, os golos, as assistências, a taxa de sucesso no drible, os dribles por jogo, os toques na área adversária por jogo, as entradas no último terço por jogo, os duelos terrestres ganhos, as posses de bola ganhas por jogo e as recuperações de bola ganhas por jogo.