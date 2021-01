Entre casos positivos confirmados, isolamentos por profilaxia e afastamentos competitivos ditados por testes inconclusivos, 138 futebolistas da primeira divisão nacional já foram afetados pelo covid-19 desde o início da época desportiva. O Sporting Clube Farense é o único clube «limpo» nos últimos quatro meses e meio.

Perante o agravar dos índices pandémicos em Portugal, e o descontrolo que tem colocado os hospitais à beira do colapso, o Maisfutebol foi fazer o levantamento completo das situações reportadas no futebol profissional desde o mês de setembro.

Clube a clube, apresentamos os dados conhecidos e que nos permitem perceber que há determinadas regiões do país razoavelmente poupadas ao avançado da doença. Nas regiões autónomas e no Algarve o cenário é benigno e pouco preocupante, pelo menos levando em linha de conta o que se tem verificado na região de Lisboa e no Norte do país.

Na Capital do Móvel tem sido dada uma resposta exemplar na luta contra a covid-19

Numa altura em que a fase decisiva da Taça da Liga é cercada pela polémica e pela inflação de casos positivos em três dos quatro clubes resistentes – só o Sp. Braga se mantém a salvo -, dita o bom senso que não nos esqueçamos da urgência em salvar a saúde pública e os cuidados sanitários.

O emblema mais castigado na I Liga é o Moreirense. Todos os futebolistas do plantel foram infetados, à exceção do resistente Afonso Figueiredo e de David Tavares, que tinha estado quase 50 dias parado pela doença quando ainda estava no Benfica.

Apesar disso, o lateral esquerdo e o médio também tiveram de fazer isolamento profilático, pois estiveram rodeados por um surto. Os cónegos tiveram 26 atletas infetados e dois em isolamento, portanto.



Em Moreira de Cónegos, só Afonso Figueiredo e David Tavares se salvaram

Nesta hierarquia pouco invejável, o Benfica aparece no segundo lugar. O surto dos últimos dias elevou a 16 o número de atletas infetados, aos que ainda se pode juntar o caso de Todibo. O defesa central cedido pelo Barcelona contraiu a infeção ainda em Espanha, antes de poder viajar para Lisboa.

Nestes dados não incluímos o nome de Daniel dos Anjos, o futebolista do Benfica mais afetado pela covid-19 e obrigado mesmo a interromper a carreira. Daniel fazia parte oficialmente do plantel da equipa B, embora até tenha sido utilizado por Jorge Jesus em Paredes, para a Taça de Portugal.

Sporting teve 15 análises positivas, Gil Vicente e Vitória de Guimarães tiveram 14 e o FC Porto aparece com 13 nomes nesta lista. Desses, Pepe teve um teste inconclusivo e teve de falhar a visita a Paços de Ferreira, enquanto Uribe e Luis Díaz foram obrigados a isolamento profilático devido ao contacto direto com infetado(s).

Em determinados momentos, os clubes preferiram manter a identidade dos atletas sob anonimato. Nesses casos, o Maisfutebol indica o número de profissionais afetados e a data de anúncio dos resultados positivos.

CASOS DE COVID-19 NOS CLUBES DA LIGA DESDE SETEMBRO:

SPORTING (15 casos confirmados):

. Nuno Santos, Cristián Borja, Rodrigo Fernandes, Vietto, João Palhinha, Gonzalo Plata, Luís Neto, Nuno Mendes, Sporar e Bruno Tabata

. mais quatro casos anunciados a 14 de setembro

. mais um caso anunciado a 16 de setembro

FC PORTO (10 casos confirmados, 1 inconclusivo e 2 isolamentos):

. Matheus Uribe (isolamento preventivo), Luis Díaz (isolamento preventivo), Pepe (inconclusivo), Loum, Cláudio Ramos, Wilson Manafá, Carraça, Fábio Vieira, Francisco Meixedo, Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson

BENFICA (16 casos confirmados, 1 importado de Espanha):

. Svilar, Grimaldo, Jardel, João Ferreira, Gilberto, Diogo Gonçalves, Jan Vertonghen, Gabriel, Pizzi, Julian Weigl, Adel Taarabt, Luca Waldschmidt, Haris Seferovic, Gonçalo Ramos, Darwin Nuñez, Franco Cervi e Jean-Clair Todibo (ainda em Espanha, antes de viajar).

SP. BRAGA (3 casos confirmados):

. Fransérgio, Vítor Tormena e Castro.

PAÇOS DE FERREIRA (2 casos confirmados):

. João Amaral e Diaby.

VITÓRIA DE GUIMARÃES (14 casos confirmados):

. Nélson da Luz, Mensah, Sacko, Mumin, Ouattara, Suliman, Lyle Foster, Jonas Carls, Nicolas Janvier, Rochinha, Bruno Duarte, Denis Poha, Joseph Asamoah e Oscar Estupiñán.

MOREIRENSE (26 casos confirmados e 2 em isolamento profilático):

. Ibrahima Camará, Matheus Silva, Kewin, Pasinato, Miguel Oliveira, D’Alberto, Rosic, Ferraresi, Abdu Conté, Steven Vitória, Reynaldo, Pedro Amador, David Simão, Fábio Pacheco, Sori Mané, Filipe Soares, Afonso Figueiredo (isolamento profilático), Alex Soares, Galego, Franco, Felipe Pires, Lucas Rodrigues, André Luís, Yan Matheus, Pedro Nuno, Derik Lacerda, Walterson e David Tavares (isolamento profilático).

MARÍTIMO (2 casos confirmados):

. Zainadine e Rodrigo Pinho.

SANTA CLARA (2 casos confirmados):

. Rafael Ramos e André Ferreira.

RIO AVE (1 caso confirmado):

. Lucas Piazon.

TONDELA (8 casos confirmados, 2 isolamentos e 1 inconclusivo):

. Jota, Rúben Fonseca, Babacar Niasse, Mario González, João Mendes (inconclusivo), Joel Sousa, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Telmo Arcanjo, Jaquité (isolamento profilático) e Tiago Almeida (isolamento profilático).

PORTIMONENSE (1 isolamento):

. Samuel (isolamento profilático).

FAMALICÃO (2 casos confirmados):

. Diogo Queirós e Heriberto.

NACIONAL (1 caso confirmado):

. Witi.

GIL VICENTE (14 casos confirmados):

. Samuel Lino, Denis, Ygor Nogueira e João Afonso.

. Um caso confirmado a 11 de setembro.

. Nove casos confirmados a 13 de setembro

FARENSE (nada a assinalar):

BELENENSES SAD (5 casos confirmados):

. Cafu Phete, Miguel Cardoso, André Moreira, Silvestre Varela e Richard Rodrigues.

BOAVISTA (8 casos confirmados):

. Seba Pérez (ainda na Argentina, antes de viajar), Bracali (isolamento preventivo), Ricardo Mangas, Miguel Reisinho e Alberth Elis.

. Três casos confirmados a 12 de novembro.